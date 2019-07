Zakažme opakované jmenování šéfů soudů, vyzývá ministerstvo spravedlnosti

U předsedů okresních soudů úřad z praktických důvodů připouští, aby bezprostředně po vypršení mandátu vedli jiný okresní soud. Končící šéfové vrchních a krajských soudů by se však mohli o funkci předsedy jiného soudu téhož stupně ucházet až po pěti letech.

Autoři návrhu se odvolávají na nález Ústavního soudu z roku 2010. Podle něj je stávající možnost opakování sedmiletého funkčního období problematická, protože může vést soudní funkcionáře k tomu, aby si vytvářeli předpoklady pro své opětovné jmenování.

Ministerstvo přiznává, že na úrovni menších okresních soudů může nastat situace, kdy na post předsedy nebude žádný vhodný kandidát z řad místních soudců. Právě proto chce šéfům okresních soudů povolit, aby po skončení mandátu usilovali o vedení jiného okresního soudu.

„U místopředsedů je opakování funkce u jiného soudu taktéž přípustné. U téhož soudu je to vyloučeno pouze v bezprostředně následujícím funkčním období,“ popsal úřad.

Návrh nevylučuje postup soudce z funkce místopředsedy do pozice předsedy soudu, podle ministerstva to může být přínosné. Výslovně nezakazuje ani opačnou situaci, tedy že předseda soudu bude následně zastávat funkci místopředsedy.

Ministerstvo ale míní, že „takové případy by se neměly vyskytovat“, protože mohou vyvolat dojem prodloužení mandátu předsedy o dalších sedm let - obzvlášť, pokud by si předseda a místopředseda pouze vzájemně vyměnili funkce.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Ustanovení se nevztahují na šéfy nejvyšších soudů, jejichž výběr je v gesci prezidenta.

Předpokladem pro jmenování do funkce bude úspěšné absolvování výběrového řízení a předchozí alespoň pětiletá práce na pozici soudce. V pětičlenné výběrové komisi mají zasedat tři soudci - odcházející předseda, funkcionář z obvodu jiného soudu a předseda Nejvyššího soudu.

Ministerstvo chce, aby novela byla účinná od ledna 2021. Upozornilo, že zahájená výběrová řízení nedokončená před tímto datem se budou muset zopakovat podle nových pravidel.

Na post místopředsedy soudu novela vypsání výběrového řízení nevyžaduje. Nebrání však předsedovi příslušného soudu, aby takový konkurz uspořádal.