Předseda Senátu Vystrčil se vyjádří k rozhodnutí vlády ohledně speciálního letounu

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) na úterní odpoledne svolal tiskovou konferenci, na které se má vyjádřit k usnesení vlády týkajícímu se letecké přepravy ústavních činitelů pro rok 2026. Před několika dny premiér Andrej Babiš (ANO) prohlásil, že vláda neposkytne Vystrčilovi letadlo k cestě na Tchaj-wan. Podle předsedy vlády má Vystrčil cestovat běžnou linkou. Tisková konference je plánována na 16:30, iDNES.cz ji nabídne živě.
Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil | foto:  Petr Topič, MAFRA

V minulém týdnu premiér Andrej Babiš uvedl, že vláda odmítla poskytnout předsedovi Senátu Vystrčilovi letoun pro cestu na Tchaj-wan. V úterý před jednáním Sněmovny však TOP 09 vyzvala vládu, aby přehodnotila postoj k cestě předsedy Senátu na Tchaj-wan a umožnila mu cestu speciálem s podnikateli a investory.

Premiér však nesouhlas vlády zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně. Ta totiž považuje Tchaj-wan za svou odštěpeneckou provincii.

Předseda horní komory parlamentu, který má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června, může podle premiéra cestovat komerční linkou.

„Poletí normálně linkou, však tam lítá letadlo. Určitě to zvládne, jich chodí na ty delegace strašně moc jako doprovod, já když někam letím, tak mám tři čtyři lidi, já nemluvím o podnikatelské delegaci, ale ti politici, kolegové, to je deset, sedmnáct lidí. Moc nešetří,“ řekl Babiš podle serveru Blesk.cz.

Babiš navíc uvedl, že politici jako Vystrčil zničili českým firmám podnikání v Číně.

Nerespektování principu jedné Číny

Čína senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu opakovaně kritizuje. Její velvyslanectví v Praze se v minulosti proti různým senátním usnesením ohrazovalo, označovalo je za vměšování do vnitřních záležitostí nebo za nerespektování principu jedné Číny.

Vystrčil poprvé navštívil Tchaj-wan v září 2020. I když byl tehdy v čele vlády rovněž Babiš, senátoři cestovali vládním speciálem v doprovodu zástupců 36 českých firem zaměřených především na moderní a pokročilé technologie.

K nelibosti tehdejšího prezidenta Miloše Zemana a navzdory varování čínského režimu cestu uskutečnil. Tu přitom plánoval už jeho zesnulý předchůdce v čele Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Podle Vystrčila vedla k cestě potřeba dát v souladu s polistopadovým vývojem přednost hodnotám a principům, na nichž je ČR založena, před krátkodobými ekonomickými zájmy.

„Buď budeme držet své principy a své hodnoty, anebo budeme počítat groše,“ uvedl tehdy. Zeman následně přestal zvát Vystrčila na schůzky ústavních činitelů k zahraniční politice.

Vystrčilova cesta chybí v přehledu letošních letů, které v pondělí schválila vláda. Podle informací ČTK se má uskutečnit od 31. května do 4. června a možnost využití vládního letounu se řešila.

Vystrčila má kromě zástupců senátorských frakcí doprovodit delegace organizovaná Svazem průmyslu a dopravy a Česko-tchajwanskou obchodní komorou. Kromě politických jednání mají být součástí mise i aktivity na podporu česko-tchajwanských vztahů v oblasti investic, obchodu, univerzitní spolupráce a rozvoje české kulturní diplomacie.

Umožněte Vystrčilovi cestu na Tchaj-wan vládním speciálem, vyzvala TOP 09 vládu

