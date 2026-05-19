Vystrčil se vyjádří ke sjezdu sudetských Němců. Festivalu udělil záštitu

Sjezd SdL se v Brně uskuteční od 22. do 25. května. Poprvé bude v Česku, na pozvání festivalu Meeting Brno. „Podporu dialogu a smíření ve společnosti považuje za důležité hodnoty,“ sdělila Vystrčilova mluvčí Sabina Netrvalová.
Proti sjezdu SdL v Brně se minulý týden hlasy vládní koalice postavila Sněmovna, v usnesení vyzvala ke zrušení akce. O sjezdu hlasovala z podnětu vládního hnutí SPD. „Poslanecká sněmovna vyzývá organizátory této akce, zejména spolek Meeting Brno a vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, aby od jejího konání na území České republiky upustili,“ stojí v usnesení.
„Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“
Předák sudetských Němců Bernd Posselt usnesení označil za frašku. Podle organizátorů festivalu Meeting Brno je rozhodnutí poslanců projevem strachu z vlastní minulosti.
Uvedli, že akce se uskuteční podle plánu. Poslanci opozice se jednání Sněmovny nezúčastnili, na jejich místech byl transparent se vzkazem „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
|
Posselt: S dekrety nemohu souhlasit. Šéf sudetských Němců nejen o sjezdu v Brně
Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve uvedl, že chystaný sjezd nepovažuje za šťastný a za vládu se ho nikdo nezúčastní. Premiér doufá, že akce nevyvolá střety a nezatíží vztahy Česka s Německem.
Sjezd v Brně navštíví bavorský premiér Markus Söder, následně zamíří do Prahy za Pavlem. „Prezident republiky přijme v neděli odpoledne v Praze bavorského ministerského předsedu Markuse Södera, kterého prezident pozval na reciproční návštěvu během své cesty do Bavorska v květnu 2023,“ potvrdila prezidentská kancelář. Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Na brněnskou akci zavítá i německý ministr vnitra Alexander Dobrindt.