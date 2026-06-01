Vystrčil přicestoval v neděli po 23:00 českého času na mezinárodní letiště Tchao-jüan, které se nachází západně od metropole Tchaj-peje. Doprovází jej 50členná delegace složená z podnikatelů či zástupců univerzit.
V plánu čtyřdenní návštěvy je setkání se zástupci vládní Demokratické pokrokové strany (DPP) a hlavní opoziční Národní strany (Kuomintang, KMT), prezidentem Laj Čching-tem, viceprezidentkou Hsiao Bi-khim, vysokými vládními úředníky nebo zástupci podnikatelské, akademické a kulturní sféry.
Cestu odsoudil Peking, podle něhož Vystrčil „závažně zasáhl do vnitřních záležitostí Číny, narušil státní svrchovanost a územní celistvost Číny, porušil základní normy mezinárodních vztahů a politický závazek ČR vůči principu jedné Číny“. Peking považuje Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a v minulosti několikrát uvedl, že se s ostrovem spojí, i kdyby to mělo být silou.
21. dubna 2026