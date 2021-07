Co předvádí Babišova vláda, je strašné. S ANO jednat nebudeme, řekl Fiala

Petr Fiala má ambice na to vyhrát říjnové sněmovní volby, a stát se tak novým premiérem. Současná vláda podle něj neumí řešit problémy České republiky, navíc za ní jde již mnoho korupčních kauz.

„Co Babišův kabinet předvádí, je strašné. Země se nerozvíjí, jak by měla. Chci to změnit. Jsem smutný z toho, kam se politika dostala. Aféra střídá aféru. Nad věcmi, které by v minulosti nebyly ani možné, se dneska mává rukou,“ řekl Fiala ve vysílání CNN Prima NEWS.

Část veřejnosti Fialu kritizuje za jeho „nemastnost a neslanost“, leckdo rovněž jeho vystupování považuje za nudné. „Politických bavičů zde máme dost a já se k nim nehodlám přidávat. Oni by to také měli nechat na profesionálních komicích, kteří se tím živí,“ zareagoval šéf ODS, politik má podle něj především nabízet řešení, serióznost, slušnost a hodnoty, nikoliv bavit lidi.

Předseda ODS je lídrem koalice, její vznik si pochvaluje. „Před dvěma lety by nikdo nevěřil, že vznikne něco jako SPOLU. My jsme to ale dokázali. Chtělo to hodně představivosti, konsenzu i odvahy. Dnes se volič ze středopravého spektra nemusí bát, že jeho hlas propadne,“ liboval si Fiala ve vysílání.

V roce 2020 se v opozici utvořily dvě koalice, které mají ambice vyhrát říjnové sněmovní volby. Tou první je středopravá konzervativnější SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a druhou liberálnější koalice Pirátů se Starosty.

Jednání s komunisty a ANO vyloučeno

Cílem Fialy je vyhrát letošní volby, a to s minimálně 25 procenty hlasů. Spojení ODS, TOP 09 a KDU-ČSL se však ve volebních průzkumech pohybuje kolem 20 procent, většinou jí tak náleží třetí příčka za hnutím ANO a druhou opoziční koalicí.



Předeslal, s kým si nedokáže představit povolební spolupráci. „O té se rozhodně nebudeme bavit s komunisty, extremisty a ani s hnutím Andreje Babiše, protože to nemá žádný smysl,“ uvedl šéf ODS. Zároveň slíbil, že strany v rámci trojkoalice chtějí postupovat společně i po volbách.

Jedním z vlebních taháků koalice v Praze měl být Dominik Feri, k odevzdání hlasů měl přivést zejména mladé voliče. Na konci května se však v médiích objevila svědectví, která tvrdí, že se politik z TOP 09 v minulosti opakovaně dopouštěl sexuálního násilí.



Jednali jsme rychle

Z toho důvodu rezignoval na poslanecký mandát, nebude kandidovat v říjnových volbách a rovněž vystoupil z TOP 09. „Kauza Feri je věcí, kterou nemůžete ovlivnit, a přijde. Nevím přesně, co se stalo, ale dostupné informace se nedají přejít mávnutím ruky. Jakákoliv forma násilí je nepřijatelná. My ale nemáme možnost to vyšetřovat,“ vyjádřil se Fiala.

Stejně jako mnoho dalších členů SPOLU si však cení toho, jak rychle Feri ze zmíněných podezření vyvodil politickou odpovědnost.

„V dnešní české politické kultuře už něco takového samozřejmé není. Feri během několika hodin rezignoval na své funkce. Teď je na něm, aby vysvětlil všechna obvinění. Politicky jsme však reagovali rychle. Že ale z celé situace nemám radost, je samozřejmé,“ dodal.

Petr Fiala se během léta chystá naplno rozjet předvolební kampaň pro nadcházející říjnové sněmovní volby. Sám si pochvaluje, že díky uvolnění vládních proticovidových opatření se může setkávat s lidmi osobně a diskutovat s nimi.

Svůj soukromý život si ale dobře hlídá, čímž se liší od některých předsedů jiných parlamentních stran. „Lidé mají právo do určité míry vědět, jak veřejný ústavní činitel žije nebo jaké má zázemí. Moje žena Jana je připravena se mnou sem tam někde vystoupit nebo odpovídat na otázky, ale rozumně a s určitou decentností,“ dodal Fiala v pořadu.