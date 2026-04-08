Šéf ODS Kupka hodlá představit kroky na ochranu veřejnoprávní České televize

Přede dvěma týdny předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura po koaličním jednání prohlásil, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě o den později předloží poslanecký návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.
Zrušeny budou podle Okamury například pro seniory nad 75 let. Tvrdil, že poplatky mají být podle dohody vládní koalice zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.
„Vrátíme se do roku 2024, před tím, než poplatky zvýšila bývalá Fialova vláda,“ prohlásil Okamura.
Podle vedení ČT by zveřejněné navrhované úpravy znamenaly výpadek výběru poplatků 2,1 miliardy korun, tedy třetiny letošního očekávaného výnosu.
Jenže žádný návrh zatím předložen nebyl a první místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher uvedl, že není ještě hotov.
„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk. Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením.
Na mimořádném jednání Rady České televize ve středu dopoledne zaznělo, že generální ředitel televize Hynek Chudárek se v pátek dopoledne setká s ministrem Klempířem.
Poslance na dubnové schůzi Sněmovny, která začne příští týden, čeká volba šesti členů Rady České televize.
Politici zatím zúžili počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
„Kritériem pro podporu kandidátů do Rady ČT bude na prvním místě schopnost přesvědčivě obhajovat nezávislost České televize, podporovat zvyšování kvality programů a kontrolovat efektivní hospodaření. To, že do užšího výběru postoupili lidé, kteří v minulosti poškodili ČT a její nezávislost, považuji za chybu. Naši poslanci pro ně nehlasovali. Je zcela zřejmé, že mezi námi podporovanými kandidáty nebudou z uvedených důvodů Pavel Matocha, Lubomír Veselý, Roman Bradáč ani Jiří Šlégr,“ napsal Kupka.
Šéf ODS avizuje, že poslanci ODS nebudou hlasovat ani pro bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce. Ten při jednání výboru pro mediální záležitosti dostal při plné účasti členů 13 ze 16 hlasů, přičemž devět hlasů má ve výboru vládní koalice a sedm hlasů má opozice. Minimálně čtyři ze sedmi opozičních poslanců tak v tajné volbě Berkovce podpořili.