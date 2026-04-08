Šéf ODS Kupka hodlá představit kroky na ochranu veřejnoprávní České televize

Josef Kopecký
  11:19
Předseda ODS Martin Kupka avizoval, že představí, co chce nejsilnější opoziční strana udělat, aby pomohla České televizi a Českému rozhlasu. „Stojíme na straně nezávislých médií veřejné služby. Na tiskové konferenci ve středu představíme další kroky na jejich ochranu,“ napsal Kupka na sociální síti X. Její začátek je avizován na 13:00 a iDNES.cz ji odvysílá živě.

Přede dvěma týdny předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura po koaličním jednání prohlásil, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě o den později předloží poslanecký návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.

Zrušeny budou podle Okamury například pro seniory nad 75 let. Tvrdil, že poplatky mají být podle dohody vládní koalice zrušeny i pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.

„Vrátíme se do roku 2024, před tím, než poplatky zvýšila bývalá Fialova vláda,“ prohlásil Okamura.

Podle vedení ČT by zveřejněné navrhované úpravy znamenaly výpadek výběru poplatků 2,1 miliardy korun, tedy třetiny letošního očekávaného výnosu.

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Jenže žádný návrh zatím předložen nebyl a první místopředseda Sněmovny za ANO Patrik Nacher uvedl, že není ještě hotov.

„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Blesk. Platí podle něj, že ministr kultury Oto Klempíř předloží zákon, který projde normálně standardně připomínkovým řízením.

Na mimořádném jednání Rady České televize ve středu dopoledne zaznělo, že generální ředitel televize Hynek Chudárek se v pátek dopoledne setká s ministrem Klempířem.

Poslance čeká volba šesti členů Rady České televize

Poslance na dubnové schůzi Sněmovny, která začne příští týden, čeká volba šesti členů Rady České televize.

Poslanci vybrali adepty do Rady ČT. Prošli Herman i Matocha, vypadl herec Čermák

Politici zatím zúžili počet kandidátů do Rady České televize na osmnáct, z nichž zvolí poslanci šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.

„Kritériem pro podporu kandidátů do Rady ČT bude na prvním místě schopnost přesvědčivě obhajovat nezávislost České televize, podporovat zvyšování kvality programů a kontrolovat efektivní hospodaření. To, že do užšího výběru postoupili lidé, kteří v minulosti poškodili ČT a její nezávislost, považuji za chybu. Naši poslanci pro ně nehlasovali. Je zcela zřejmé, že mezi námi podporovanými kandidáty nebudou z uvedených důvodů Pavel Matocha, Lubomír Veselý, Roman Bradáč ani Jiří Šlégr,“ napsal Kupka.

Šéf ODS avizuje, že poslanci ODS nebudou hlasovat ani pro bývalého poslance ANO Stanislava Berkovce. Ten při jednání výboru pro mediální záležitosti dostal při plné účasti členů 13 ze 16 hlasů, přičemž devět hlasů má ve výboru vládní koalice a sedm hlasů má opozice. Minimálně čtyři ze sedmi opozičních poslanců tak v tajné volbě Berkovce podpořili.

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rada ČT v usnesení varuje před změnou financování. Proti byli jen Matocha a Xaver

Mimořádné jednání Rady České televize ohledně plánovaných úprav v systému...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání přijala usnesení, ve kterém varuje před zvažovanými změnami placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice....

8. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  11:58

OBRAZEM: Sakury, narcisy i magnolie. Plzeň rozkvetla do krásy, podívejte se

Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...

Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně...

8. dubna 2026  11:54

Úřad Prahy 15 je po požáru střechy bez proudu, vytopená je polovina budovy

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Po ranním požáru střechy úřadu městské části Praha 15 je vytopeno sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny, takže je budova bez proudu, bez připojení k...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno  11:38

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  11:32

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Sledujeme online
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá...

8. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  11:23

Vždyť hrozil genocidou! Demokraté žádají konec „vyšinutého“ Trumpa, i přes příměří

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Více než sedmdesát amerických demokratů vyzvalo k odvolání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. A to poté, co pohrozil, že „celá jedna civilizace zemře“. Zákonodárci včetně několika demokratů míní, že...

8. dubna 2026  11:21

Šéf ODS Kupka hodlá představit kroky na ochranu veřejnoprávní České televize

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka avizoval, že představí, co chce nejsilnější opoziční strana udělat, aby pomohla České televizi a Českému rozhlasu. „Stojíme na straně nezávislých médií veřejné služby. Na...

8. dubna 2026  11:19

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  11:05

Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho čínský protějšek Wang I v Pekingu...

Dohodu o dvoutýdenním příměří mezi USA, Izraelem a Íránem zprostředkoval Pákistán. Významnou roli ale hrál i aktér skrývající se více v pozadí: Čína. Podle zákulisních informací využívala svého...

8. dubna 2026  11:04

Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

Kybernetické cvičení Locked Shield 2019 v Estonsku

Zasáhli jsme proti hackerům napojeným na ruskou rozvědku GRU, hlásí české Vojenské zpravodajství. V rámci mezinárodní operace pod vedením americké FBI v kyberprostoru odstřihli síť zneužívanou ke...

8. dubna 2026  10:24,  aktualizováno  11:03

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky,...

8. dubna 2026  10:01,  aktualizováno  11:03

Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

Ve Starých Hamrech se převrátil autobus se studenty. Zranilo se přes třicet...

Za loňskou nehodu autobusu se studenty v Beskydech obvinili policisté dva muže a firmu. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Vůz se tehdy v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku...

8. dubna 2026  10:58

