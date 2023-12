Fiala chce být horší než Nečas, říká Středula. Míří to k větším nepokojům

„Všechno začíná směřovat k tomu, že z pohledu popularity chtějí předstihnout i tu nejhorší vládu, která tu po revoluci byla, a to byla vláda Petra Nečase,“ říká v rozhovoru Středula.

Po protestu, který odboráři uspořádali 27. listopadu, nevylučuje, že jich příští rok může být mnohem víc. „Pokud vláda nezmění způsob jednání, tak nás skutečně čeká více sociálních nepokojů. Vezměte si, v jaké situaci lidé jsou, jak jim poklesla kupní síla. To vše směřuje do těchto typů protestů,“ naznačuje Středula.

Zda k nim nakonec dojde, ukáže už polovina ledna, kdy budou odbory jednat s vládou o penzích. „A tam už se může stát, že se něco zablokuje,“ tvrdí.

Během stávky odborů jste avizoval, že pokud se s vámi vláda nezačne bavit, tak mohou přijít další protesty. Koaliční ministři se s vámi sice v pondělí sešli na tripartitě, ale na navýšení minimální mzdy jste se neshodli. Budou tedy další protesty, nebo jste s dialogem spokojen?

Nejsem spokojen. Já si dialog představuji tak, že si sedneme za jeden stůl a najdeme společně nějaký kompromis nebo dohodu, která něco posune. Dosud to ale funguje tak, že si jen vyměníme svá stanoviska. Jako příklad uvedu konsolidační balíček. My jsme si dali tu práci, že jsme se zaměstnavateli udělali historickou dohodu na devíti bodech, která vůbec nebyla jednoduchá, ale bylo to vyvážené. No a vláda místo toho, aby byla ráda, že se sociální partneři domluvili a snažila se to prosadit, tak se nestalo nic.