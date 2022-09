Žena mrskla na mítinku Okamurovi do obličeje koláč. Zoufalství, říká šéf SPD

Volby 2022 Sledovat další díly na iDNES.tv

Šéf hnutí SPD po úvodním projevu v parku na pražském Proseku sestoupil z pódia a šel mezi příchozí, aby se s nimi mohl vyfotografovat. V ten moment k němu přistoupila žena s krabicí s moučníkem, předsedovi nejprve ukázala, co mu donesla, a následně mu otevřenou krabici hodila do obličeje.

Okamurova odpůrkyně patří do kolektivu Biotická Pekařská Brigáda, který se sám označuje za anarchisty a který se k incidentu vyjádřil na sociálních sítích. „Je to obchodník se strachem a populista, co řekne cokoliv, jen aby si získal a manipuloval masy lidí, a aby pak mohl usednout na trůn a z něho vládnout tvrdou rukou,“ uvedla skupina k osobě předsedy hnutí SPD.

Žena pak dodala, že „Okamurova pohrdavá a vinu svalující rétorika na ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, z které si nemohou sami pomoci, se jí hnusí“. „Vyvolává ve mě hněv a nutí mě péct štrúdly,“ sdělila aktivistka a dodala, že koláč byl upečený z vyhozených potravin a veganské šlehačky.

Na incident reagoval předseda hnutí slovy, že se jednalo o zoufalý výkřik a lež. „Během půl vteřiny zakročili policisté v civilu, o kterých jsem nevěděl. Hlavní lež je, že žádný dort se jim nepodařilo mi do obličeje dát,“ řekl iDNES.cz Okamura. Vyjádření policie redakce shání.

Podle něj je žena, která s krabicí přišla, „zřejmě podporovatelka Pirátů, protože to jsou anarchisti“. „Krabici jsem jen pootevřel. Jak ona udělala pohyb odspoda nahoru, tak jí tam pán z ochranky dal ruku. Nepovedlo se jí dát mi to do obličeje. Jenom to vyprsklo,“ uvedl Okamura. „Asistentka mě malinko otřela a s úsměvem jsem pokračoval ve focení,“ dodal předseda. Podobný incident podle svých slov zažil poprvé.

„Svědčí to o obrovské nervozitě stran Fialovy vládní koalice, protože když nemají program, který můžou nabídnout občanům, tak nastupuje agresivita a násilí. SPD odmítá agresivitu a násilí a chceme, aby Česká republika byla demokratickou zemí,“ řekl k tomu Okamura.

Skupina se inspiruje zahraničním kolektivem Biotic Baking Brigade, jehož členové v 90. letech minulého století v USA házeli koláče například na Billa Gatese či vlivné americké politiky.

„Chceme tento kolektiv, či jeho formu akce, znovu obnovit. Znovu ztělesnit jeho myšlenky i praktiky politického a morálního vyjádření ve veřejném prostoru a oslovit jimi i ostatní – pobídnout je k podobné či identické politické a aktivistické činnosti ve válce proti mocným a bezohledným. Třeba pomocí koláčů nebo štrúdlů; i když v jiné době, v jiné části světa a s jinými bytostmi,“ uvedlo seskupení na Facebooku. Jeho profil je však aktivní teprve od čtvrtka.