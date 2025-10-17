Babiš vyzval vládu, ať už nečiní zásadní rozhodnutí. Pavlovi poděkoval za pomoc

Autor:
  8:42aktualizováno  8:50
Předseda hnutí ANO a pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš v pátek ráno na sociální síti opět zveřejnil video, v němž dosluhující vládu Petra Fialy znovu kritizoval kvůli rozpočtu. „Děkuji panu prezidentovi, že nás podpořil v naší snaze projednat návrh rozpočtu Fialovy vlády ve Sněmovně. My nežadoníme,“ řekl ve svém pravidelném příspěvku Babiš.

Ve videu také prohlásil, že hnutí chce prosadit nový rozpočet, který má připravený.

„My jsme ho neprojednávali s našimi partnery, tedy s Motoristé sobě a SPD. Když to bude připraveno, tak to projednáme. Rozpočet, pokud to nevíte, tak se čte ve Sněmovně třikrát. Pokud to nestihneme v tomto roce, tak samozřejmě bude problém,“ varoval předseda hnutí ANO s tím, že se například zastaví stavby a v ohrožení budou i další věci.

„Proč to vláda nechce projednat? O tom mluví pan Kovanda (ekonom Lukáš Kovanda – pozn. red.). Poražený Fialův kabinet se urazil a i přes kritiku ekonomů odmítá poslat nové Sněmovně státní rozpočet,“ citoval ekonoma Babiš.

12 fotografií

Ke sporu mezi dosluhující Fialovou vládou a tou vznikající o to, zda končící kabinet znovu předloží Sněmovně návrh státního rozpočtu, se v týdnu vyjádřil i prezident Pavel.

Podle hlavy státu by šlo o vstřícné gesto, kdyby současná vláda poslala svůj návrh poslancům tak, aby měla Sněmovna o čem jednat, byť Babišovo ANO návrh dlouhodobě kritizuje. Právě z toho důvodu krok v týdnu opakovaně odmítl Fiala, podle kterého má příští vláda možnost schválit vlastní návrh hned po svém jmenování.

Fiala z ODS ve čtvrtek na sociální síti X napsal, že Babiš se snaží vytvářet si alibi pro to, aby mohl zvyšovat deficity a zadlužovat zemi.

„V tom mu pomáhat nebudeme. Jeho vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ uvedl premiér.

„Nevěřte jim“

Babiš v pátečním videu uvedl, že novým rozpočtem, který má hnutí připravený, nenavyšují schodek a nemění zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Babiš tepe Fialu za rozpočet, prezidenta žádá o pomoc. Vznik vlády se může zdržet

„Zdravotnictví, které oni také dovedli na buben, jsme vyřešili mimo rozpočet,“ řekl dále vítěz voleb, který připomněl, jak to bylo se státním rozpočtem v roce 2021. „Nevěřte jim, tahle parta podvodníků a lhářů vás dále mystifikuje a porušují zákon,“ prohlásil mimo jiné Babiš.

Končící vládu také vyzval, aby už nečinila žádná zásadní rozhodnutí. Reagoval tak mimo jiné na to, že kabinet vypsal výběrové řízení na předsedu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), nebo na informace médií o nákupu luxusních automobilů pro státní organizace.

V závěru řekl, že hnutí ANO rozkryje všechno ohledně současné vlády.

