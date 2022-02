Nejsem demagog jako Fiala, on je impotentní to řešit, kritizoval Babiš

„Tahle vláda je asociální, vzala lidem peníze. Slibovali, že nebudou šetřit na lidech. Šetří a zastavují investice. Ministerstvo dopravy přijde o 9 miliard, ministerstvo průmyslu o 6,5 miliardy korun. Kdyby nic neudělali a použili náš rozpočet, tak by deficit klesl z 376 na 314,2 miliard korun. Oni mají za cíl 280 miliard, rozdíl je jen směšných 34 miliard,“ řekl Babiš ve vysílání CNN Prima News na téma škrtů ve státním rozpočtu.

Na dotaz, proč jeho kabinet nedokázal snížit schodek státního rozpočtu pod 300 miliard korun, odpověděl, že nechtěl v době probíhající pandemie brát peníze z oblasti zdravotnictví.

Ministr financí Zbyněk Stanjura nicméně tvrdí, že významné škrty ve zdravotnictví neovlivní kvalitu ani dostupnost zdravotní péče. Slibované navýšení platu zdravotníků, které schválila bývalá vláda, je podle něj také stále aktuální. Babiš ale míní, že tento bod by kabinet nejraději zrušil.

„Navýšení platů zdravotníků schválila naše vláda. Tato asociální vláda, kdyby mohla, tak by to zrušila. Ale už nemohli, protože úhradová výložka byla domluvená. Neříkám, že bude léčba ohrožená, ale z dlouhodobého hlediska je to špatný signál pro všechny zdravotníky,“ uvedl předseda hnutí ANO a nešetřil kritikou na hlavu šéfa resortu financí. „Pan Stanjura nemá vzdělání ani zkušenosti na to, aby dělal nějaký rozpočet,“ prohlásil Babiš.

O moc lépe na tom podle něj není celý Fialův kabinet, který podle jeho slov neumí pracovat s příjmy a netvoří žádné úspory. „Vláda si sama navyšuje náklady na úřadu vlády o 74 milionů korun, tam si nakoupili 118 nových počítačů,“ uvedl Babiš.

„Jurečkův nápad? Lidi se stydí“

Bývalý premiér se vyjádřil také k otázce zdražování. Zopakoval svůj názor, že je vláda asociální, lidem měla v době energetické krize odpustit DPH na energiích.

„Nejsem demagog jako pan premiér, já neříkám, že to je jeho drahota. Já říkám, že on je impotentní to řešit,“ řekl Babiš.

„A lidi se stydí chodit na úřad práce, jak vymyslel Jurečka (Marian Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, pozn. red.),“ zkritizoval Babiš nové řešení energetické krize.

Vláda ve středu schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok se schodkem 280 miliard korun. Celkové příjmy rozpočtu budou 1 613,2 miliardy korun a výdaje 1 893,2 miliardy korun.

Na platech státních zaměstnanců vyčíslil úřad úspory na 8,8 miliardy korun a u snížení dotací na obnovitelné zdroje energií na osm miliard korun. Dále se úspory týkají ostatních běžných výdajů nebo snížení kapitálových výdajů, tedy investic, které nebyly připraveny a nešlo by je letos uskutečnit.

Rozpočet musí nyní schválit Poslanecká sněmovna, která by jej měla v prvním čtení projednat 18. února. Rozpočet chce vláda ve Sněmovně schválit do konce března tak, aby od dubna stát už mohl hospodařit podle schváleného rozpočtu.

Nyní se hospodaření státu řídí takzvaným rozpočtovým provizoriem, jehož důvodem je fakt, že Sněmovna do konce loňského roku neschválila návrh státního rozpočtu. Předchozí Babišova vláda jej navrhla se schodkem 376,6 miliardy korun. Nová vláda ale deklarovala, že chce vypracovat návrh s deficitem pod 300 miliard korun.