Ministr vnitra Lubomír Metnar na tiskové konferenci po pondělním jednání Bezpečnostní rady státu uvedl, že vláda posílí policejní dohled na vytipovaných místech, včetně židovských objektů.
„Mohu potvrdit, že bezpečnostní opatření byla posílena. V návaznosti na aktuální vývoj na Blízkém východě evidujeme zvýšenou pozornost ze strany bezpečnostních orgánů, čehož si vážíme a vnímáme to jako preventivní a odpovědný krok,“ řekl pro iDNES.cz Papoušek.
|
Česko více hlídá objekty USA a Izraele. Posílilo i bezpečnost v ulicích
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce na České televizi varoval, že buňky, které může mít Írán v západních zemích, se mohou probouzet.
„Přijímáme preventivní opatření“
„V tuto chvíli nemáme informace o žádné konkrétní či aktuální hrozbě vůči našim objektům,“ uvedl pro iDNES.cz Papoušek. Zdůraznil, že federace bere bezpečnost dlouhodobě velmi vážně.
„V dnešním otevřeném světě musíme být připraveni na různé scénáře, proto úzce spolupracujeme s bezpečnostními složkami, poskytujeme plnou součinnost a přijímáme adekvátní preventivní opatření k ochraně našich institucí i návštěvníků,“ doplnil.
Osamělý vlk je podle něj pouze jedním z možných modů operandi. V této souvislosti Papoušek připomněl pokus o žhářský útok proti synagoze v Brně v lednu 2024. „Za tímto útokem stála organizovaná skupina,“ podotkl.
|
Příběhy Čechů, kteří přiletěli z Ománu. Někteří hovoří o štěstí, jiní, že se vrátí
K situaci na Blízkém východě vyjádřil solidaritu s občany Státu Izrael.
„Myslíme na íránský lid, který si zaslouží svobodu a důstojný život. Naše myšlenky patří všem civilistům zasaženým konfliktem a přejeme si co nejrychlejší uklidnění situace a bezpečnou budoucnost pro všechny,“ uvedl Papoušek.
Íránský režim podle jeho slov dlouhodobě destabilizuje Blízký východ podporou teroristických organizací a výzvami ke zničení Státu Izrael.
„Snaha o získání jaderných kapacit a rozvoj balistického programu představují vážnou hrozbu pro Izrael i celý svět. Změna takového režimu by mohla přinést novou dynamiku a, jak věříme, také větší bezpečí a prosperitu pro celý region i samotný íránský lid,“ dodal.
Česko zůstalo na stupni B
Ministr vnitra Metnar v pondělí uklidnil, že úřady ani tajné služby nemají informace, že by Česku hrozilo jakékoliv nebezpečí.
|
Válka s Íránem může posílit teroristické útoky v Evropě, varuje generál Šedivý
„V souvislosti s konfliktem je situace v Česku stabilní. Nemáme žádné informace o potenciálním ohrožení země. Z preventivních důvodů dochází ke zvýšení monitoringu vytipovaných objektů. Více budete vidět policisty s balistickou ochranou a dlouhými zbraněmi,“ upřesnil Metnar.
Ministři v pondělí řešili situaci po víkendových útocích Spojených států a Izraele na Írán také na Bezpečnostní radě státu. I tam se shodli, že situace v zemi je stabilní. Vláda tak nezvýšila systém ohrožení terorismem. Česko zůstalo na stupni B, což znamená mírné ohrožení.