Nuzík řekl, že ho krádež lebky světice zaskočila a zabolela. Napadlo ho, že si pachatel snad ani neuvědomil, co činí. „Obracím se proto na toho, kdo lebku vzal: Máte šanci napravit svůj čin, vrátit ji zpět a ukázat, že v sobě chováte úctu k zemřelým i k našim společným hodnotám,“ uvedl.
Podle něj jde jak o úctu k zemřelým, tak o úctu ke kulturním a historickým hodnotám a o památku světice. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který byl litoměřickým biskupem, už v úterý označil informaci o krádeži za zdrcující. Ve středu Přibyl uvedl, že lebku pachatel odcizil na začátku bohoslužby, podle svědků rozbil dvě skla.
|
Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan
Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl Přibyl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá, a až do jmenování nového biskupa tuto diecézi stále spravuje.
Mluvčí ČBK Monika Klimentová řekla, že si nevybavuje obdobnou krádež relikvie. Církev dlouho řešila krádeže tůznách uměleckých předmětů, z nichž se některé podařilo po vyšetřování a dlouhých průtazích vrátit zpět.
Klimentová netuší, zda se dají vůbec ostatky svatých zpeněžit a z jakého důvodu mohla být lebka svaté Zdislavy odcizena. Její nesmírná cena má především duchovní a historický rozměr, uvedla. Mohlo jít také o vandalismus, řekla.
|
Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty
Krádež lebky z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy se podle policie stala v úterý mezi 18:00 a 18:15. Pachatel měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Policie vyzvala ke spolupráci veřejnost.
Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku, provdala se za velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Byla šlechtičnou, zakládala špitály a kláštery, v Turnově a právě v Jablonném v Podještědí. Proslula rovněž dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem.
Zemřela ve věku 33 let v roce 1252 a její ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Za blahoslavenou byla prohlášena roku 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil 21. května 1995 v Olomouci. Od roku 2000 je patronkou litoměřické diecéze. Její památka se slaví vždy 30. května.