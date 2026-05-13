Napravte svůj čin a vraťte lebku sv. Zdislavy, vyzývá šéf biskupské konference

Autor: ,
  10:27
Předseda České biskupské konference (ČBK) a olomoucký arcibiskup Josef Nuzík vyzval pachatele, který v úterý večer ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí lebku svaté Zdislavy, aby ji vrátil. Podle Nuzíka tak má možnost napravit svůj čin, uvedl na webu cirkev.cz.

Nuzík řekl, že ho krádež lebky světice zaskočila a zabolela. Napadlo ho, že si pachatel snad ani neuvědomil, co činí. „Obracím se proto na toho, kdo lebku vzal: Máte šanci napravit svůj čin, vrátit ji zpět a ukázat, že v sobě chováte úctu k zemřelým i k našim společným hodnotám,“ uvedl.

Podle něj jde jak o úctu k zemřelým, tak o úctu ke kulturním a historickým hodnotám a o památku světice. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který byl litoměřickým biskupem, už v úterý označil informaci o krádeži za zdrcující. Ve středu Přibyl uvedl, že lebku pachatel odcizil na začátku bohoslužby, podle svědků rozbil dvě skla.

Ukradli ji na začátku bohoslužby, alarm byl vypnutý, popsal krádež lebky svaté děkan

Před svým jmenováním pražským arcibiskupem byl Přibyl dva roky biskupem litoměřické diecéze, pod niž Jablonné spadá, a až do jmenování nového biskupa tuto diecézi stále spravuje.

Mluvčí ČBK Monika Klimentová řekla, že si nevybavuje obdobnou krádež relikvie. Církev dlouho řešila krádeže tůznách uměleckých předmětů, z nichž se některé podařilo po vyšetřování a dlouhých průtazích vrátit zpět.

Klimentová netuší, zda se dají vůbec ostatky svatých zpeněžit a z jakého důvodu mohla být lebka svaté Zdislavy odcizena. Její nesmírná cena má především duchovní a historický rozměr, uvedla. Mohlo jít také o vandalismus, řekla.

Zloděj v černém ukradl z baziliky lebku svaté Zdislavy nevyčíslitelné hodnoty

Krádež lebky z baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy se podle policie stala v úterý mezi 18:00 a 18:15. Pachatel měl pravděpodobně černé či jinak tmavé oblečení a na nohou měl zřejmě bílé či jinak světlé boty. Policie vyzvala ke spolupráci veřejnost.

Zdislava se narodila kolem roku 1220 na hradě v Křižanově na Žďársku, provdala se za velmože Havla Markvartice do severních Čech na hrad Lemberk v Jablonném v Podještědí. Byla šlechtičnou, zakládala špitály a kláštery, v Turnově a právě v Jablonném v Podještědí. Proslula rovněž dobročinností, křesťanskými skutky lásky k bližnímu a léčitelským umem.

Zemřela ve věku 33 let v roce 1252 a její ostatky byly uloženy v kostele svatého Vavřince v Jablonném. Za blahoslavenou byla prohlášena roku 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil 21. května 1995 v Olomouci. Od roku 2000 je patronkou litoměřické diecéze. Její památka se slaví vždy 30. května.

V pořadí 15. arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Jozef Nuzík se ujal úřadu. (13. dubna 2024)
Lebka svaté Zdislavy uložená v Jablonném v Podještědí. (1. května 2025)
Strážce hrobu. Pavel Maria Mayer u oltáře s lebkou svaté Zdislavy. I ta prý uzdravuje.
Snímky z místa činu krádeže lebky svaté Zdislavy. (12. května 2026)
