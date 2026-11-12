Prvním místopředsedou hejtmani zvolili opět ústeckého hejtmana Richarda Brabce (ANO) a ve funkci místopředsedy pokračuje také pardubický hejtman Martin Netolický (3PK).
Holiš do ANO vstoupil v lednu 2014, po volbách se tehdy stal starostou Rožnova pod Radhoštěm. V této funkci setrval do září 2021. V říjnu téhož roku byl díky preferenčním hlasům zvolen také poslancem, mandátu se ale vzdal. Předsedou Asociace krajů ČR se poprvé stal v listopadu 2024 po krajských volbách v září téhož roku.
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Asociace krajů má nového předsedu. Je jím zlínský hejtman Holiš z ANO
Asociace krajů ČR funguje od roku 2001. Členy čtrnáctičlenné rady asociace jsou hejtmani krajů a pražský primátor. Před Holišem byl v letech 2020 až 2024 předsedou asociace jihočeský hejtman Martin Kuba (dříve ODS, nyní Naše Česko).