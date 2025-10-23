Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, zpočátku místy zmenšená oblačnost a ojediněle mlhy. „Od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku dorazí srážky až později odpoledne a večer a výjimečně i bouřky. Později večer na západě Čech budou srážky naopak ubývat,“ předpokládá meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nejvyšší denní teploty budou 13 až 17 °C, přičemž na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 16 až 20 °C, v 1000 m na horách metereologové očekávají kolem 11 °C. Dále také mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, ve východní polovině území postupně čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později se vítr bude měnit většinou na západní a přechodně zesílí s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h).
V pátek se očekává zataženo až oblačno, místy s deštěm. Během dne ojediněle, přechodně místy přeháňky, které na horách budou četnější a nad 1100 m má i sněžit. K večeru místy i polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C, nejvyšší denní teploty pak mají být 7 až 12 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, hlavně v Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.
V sobotu bude převážně oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m bude i sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 12 °C. Očekávat lze také mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V neděli bude zejména oblačno. Místy přeháňky, na horách opět se sněhem. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C. Dále pak mírný jihozápadní, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
V pondělí bude oblačno až zataženo, místy, zejména na horách, přeháňky, nad 800 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C a mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Na horách zpočátku srážky sněhové nebo smíšené. V závěru období ustávání srážek, částečné ubývání oblačnosti a místy tvorba mlh. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.