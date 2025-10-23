Oblačno, vítr, déšť a na horách sníh. Víkend bude chladný

Zatímco ve čtvrtek bude až 20 °C, postupně se ochladí a lze očekávat typické podzimní počasí. Tlaková níže severně od Česka přinese vítr i déšť, na horách meteorologové očekávají sníh.
ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, zpočátku místy zmenšená oblačnost a ojediněle mlhy. „Od západu postupně s deštěm nebo přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku dorazí srážky až později odpoledne a večer a výjimečně i bouřky. Později večer na západě Čech budou srážky naopak ubývat,“ předpokládá meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejvyšší denní teploty budou 13 až 17 °C, přičemž na Moravě a ve Slezsku vystoupají k 16 až 20 °C, v 1000 m na horách metereologové očekávají kolem 11 °C. Dále také mírný jižní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, ve východní polovině území postupně čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Později se vítr bude měnit většinou na západní a přechodně zesílí s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h).

V pátek se očekává zataženo až oblačno, místy s deštěm. Během dne ojediněle, přechodně místy přeháňky, které na horách budou četnější a nad 1100 m má i sněžit. K večeru místy i polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C, nejvyšší denní teploty pak mají být 7 až 12 °C. Čerstvý západní až jihozápadní vítr 4 až 9 m/s, hlavně v Čechách místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h) bude odpoledne částečně slábnout.

V sobotu bude převážně oblačno. Místy přeháňky, zejména na horách, nad 1100 m bude i sněžit. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti až 0 °C. Nejvyšší denní teploty budou 7 až 12 °C. Očekávat lze také mírný jihozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V neděli bude zejména oblačno. Místy přeháňky, na horách opět se sněhem. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na jižní Moravě až 14 °C. Dále pak mírný jihozápadní, během dne přechodně čerstvý vítr 4 až 8 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

V pondělí bude oblačno až zataženo, místy, zejména na horách, přeháňky, nad 800 m sněhové nebo smíšené. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C a mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přeháňky. Na horách zpočátku srážky sněhové nebo smíšené. V závěru období ustávání srážek, částečné ubývání oblačnosti a místy tvorba mlh. Nejnižší noční teploty 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.

Letos máme už 24 zemřelých na žloutenku A. Očkovala bych povinně, říká epidemioložka

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Detaily ze setkání šéfa NATO s Trumpem v Bílém domě. Hlavním tématem byl Putin

Americký prezident Donald Trump byl jediným člověkem, který mohl otevřít komunikační kanál s ruským prezidentem Vladimirem Putinem uprostřed války na Ukrajině. Podle webu CNN to ve čtvrtek po schůzce...

Pavel přijme prověřovací listiny čtyř velvyslanců. USA bude nově zastupovat podnikatel a pedagog

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek přijme prověřovací listiny čtyř nových velvyslanců, kteří budou působit na území České republiky. V Praze budou sídlit dva z nich, americký velvyslanec Nicholas...

23. října 2025  6:38

Trump zrušil summit s Putinem. Jeho konání mu teď nepřišlo správné

Americký prezident Donald Trump řekl, že zrušil plánovaný summit s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti, protože se mu jeho uspořádání nyní nezdálo správné. Důvodem je také nedostatečný...

22. října 2025  23:59,  aktualizováno  23.10 6:17

USA uvalily sankce na ruské ropné giganty Rosněfť a Lukoil. Protože Putin dál válčí

Spojené státy oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent v prohlášení uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože...

22. října 2025  23:12,  aktualizováno  23.10 6:15

Třináctiletý žák mířil zbraní na učitelku. Soud mu nařídil ústavní výchovu

Třináctiletý žák Základní školy v Rudolfově na Českobudějovicku, který letos v lednu mířil střelnou zbraní na učitelku, skončí v ústavní péči. Rozhodl o tom budějovický okresní soud. Jako první o tom...

23. října 2025

Řád bílého lva: proč ho prezident neudělí žádnému Čechovi a kdo ho musí vrátit?

Řád bílého lva může získat ten, kdo se zvlášť vynikajícím způsobem zasloužil o Českou republiku. Tak to aspoň uvádí zákon. V praxi ale prezident republiky žádnému Čechovi nebo Češce toto nejvyšší...

23. října 2025

ANO, SPD a Motoristé budou jednat o omezení trestů za názory či o Green Dealu

Jednání zástupců ANO, SPD a Motoristů o programu vznikající nové vlády pokračují ve čtvrtek debatami v oblastech justice, životního prostřední a místního rozvoje. V oblasti justice se strany podle...

23. října 2025  5:48

V Brně se rodí nová větev dopravní sítě. Tramvají se má dát dojet až pod Hády

V obklopení zeleně vzniká nová Čtvrť Pod Hády v severovýchodní části Brna. Zástavba pod stejnojmenným vysílačem nabídne za několik let více než tisícovku bytů v bytových domech i menších viladomech....

23. října 2025  5:38

Brusel pevný strop ceny povolenek nezaručí, ekonomický nesmysl, varují analytici

Evropská komise přišla s návrhy, které mají zamezit růstu cen emisní povolenky v systému ETS2. Ministr životního prostředí Petr Hladík to prezentuje jako o úspěch. Komise vyslyšela požadavky ČR a...

23. října 2025

Šperky jsou populární investice. Máte je navíc fyzicky u sebe, říká klenotník

Když se oženil s dcerou zlatníka, jeho život dostal úplně nový směr. Nakonec brněnský klenotník Michal Hegr zůstal v oboru už třicet let. Za tu dobu si u zákazníků dokázal vybudovat oblibu i důvěru,...

23. října 2025

Macinka a sponzor strany nechtějí CHKO Soutok. Leží v ní podnikatelova obora

Šéf Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Petr Macinka se netají tím, že chce zrušit teprve v červnu vyhlášenou chráněnou krajinnou oblast Soutok na Břeclavsku. Přitom v této otázce...

23. října 2025

