O Vánocích se může citelně ochladit. Naděje na sníh je malá

Autor:
  17:33
Meteorologové mají pro milovníky bílých Vánoc špatnou zprávu. O letošních svátcích bude sněhu málo. S příchodem Vánoc vystřídá inverzi kontinentální a studené arktické proudění, hlavně na horách se velmi výrazně ochladí. Na detailní předpověď je ale třeba ještě počkat.
Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) je dlouho avizovaná změna proudění a charakteru počasí nyní více jak pravděpodobná.

„Kolem Vánoc inverzi vystřídá kontinentální a dost možná postupně i studené arktické proudění, hlavně na horách se velmi výrazně ochladí,“ uvedl ČHMÚ.

„Sněhu ale bude málo – i když nějaká ta vločka během Štědrého dne úplně vyloučena není. Na detaily si ale ještě musíme počkat,“ informovali meteorologové.

Přinesli předpověď i na nadcházející dny. Zatímco nížiny zahalí vytrvalé mlhy a inverze, hory lákají na slunce a teploty kolem 7 °C.

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

Za slunečným počasím tak musí lidé vyrazit nad hranici inverze, která se bude držet kolem 700 metrů nad morem.

„Třeba na Šumavě bude ve čtvrtek krásně slunečno a navíc teplo, i kolem 7 °C. V nižších polohách naopak na slunce budete čekat spíše marně, mlhy budou na většině území přetrvávat celý den a teploty se v maximech vyšplhají maximálně lehce nad nulu,“ popsali meteorologové.

Česko zalité bílým mořem. Fotografové zachytili kouzla inverze v horách

Inverze nepoleví ani o víkendu, pouze se zvedne její hranice. V nížinách tak převládne zatažená obloha a v neděli se do mraků zahalí i vrcholky Krušných hor či Šumavy. Sluneční paprsky si tak lidé užijí výhradně ve vysokých horských polohách.

Ve čtvrtek ráno bude inverze pokrývat většinu území Plzeňského a Karlovarského kraje, kromě horských oblastí. Předpokládá se také vpád arktického vzduchu během Štědrého dne od severovýchodu.

Nejčtenější

