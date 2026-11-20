Listopadová aktualizace portálu Severe Weather Europe vychází z kombinace šesti sezónních modelů včetně evropského centra ECMWF. Hlavním faktorem, který ovlivňuje podobu počasí v nadcházející zimě, je podle meteorologů silný jev El Niño v Tichém oceánu. V Evropě způsobuje mírnější západní proudění od Atlantiku a to omezuje podmínky pro sněžení především v nižších polohách.
Česko čeká méně sněhu než obvykle
Pro celou zimní sezonu od prosince 2026 do února 2027 ukazují modely ve střední Evropě – tedy v Česku, Německu, Polsku i na Slovensku – převážně podprůměrné množství nového sněhu oproti dlouhodobému normálu. Meteorologové ale zároveň upozorňují, že celkový sezonní průměr nevylučuje jednotlivé mrazivé epizody ani vydatnější sněžení na horách, jako jsou Krkonoše, Šumava nebo Tatry. Průběh zimy navíc může uprostřed sezony ovlivnit chování polárního víru.
Samostatný výhled zaměřený na vánoční týden (od 20. do 26. prosince) přisuzuje střední Evropě přibližně 40 až 60procentní pravděpodobnost, že v tomto období napadne alespoň 2,5 centimetru nového sněhu. Portál však zdůrazňuje, že jde o širší regionální odhad založený na klimatologických pravděpodobnostech, nikoliv o záruku, že sníh zůstane ležet až do Štědrého dne.
|
Polární vír se rozpadl. První dopady na počasí odborníci čekají už 22. listopadu
Alpy a Itálie vykazují výrazné rozdíly podle výšky
Pro české lyžaře, kteří v zimě míří do Rakouska nebo Itálie, přináší výhled smíšené zprávy. Celkově sice i v jižní Evropě a na většině Apeninského poloostrova převládá signál slabší sněhové sezony, Alpy se ale chovají odlišně a patří k oblastem s nejvyšší pravděpodobností čerstvého sněhu během vánočního týdne.
Jednotlivé modely se u celoroční bilance Alp výrazně rozcházejí. Zatímco některé naznačují až o 30 centimetrů sněhu více oproti normálu, jiné počítají s deficitem 30 až 50 centimetrů. Ve východních Alpách (kam spadá velká část rakouských i severoitalských středisek) vychází průměr modelů zhruba kolem dlouhodobého normálu, zatímco západní Alpy vykazují průměrný deficit zhruba 11 až 15 centimetrů.
|
Představa bílých Vánoc je moderní a idealizovaná. Vděčíme za ni Ladovým obrazům
Jak často bývají v Česku bílé Vánoce?
Vlastní měsíční výhled Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) pro období od 16. listopadu do 13. prosince zatím vánoční svátky nezahrnuje, po lehce nadprůměrném závěru listopadu očekává v první polovině prosince návrat teplot k dlouhodobému průměru.
O tom, jaká je v tuzemsku reálná šance na zasněžený Štědrý den, vypovídají dlouhodobá měření ČHMÚ. Zatímco v nížinách a velkých městech jsou bílé Vánoce (definované alespoň jedním centimetrem sněhu při ranním měření 24. nebo 25. prosince) spíše vzácností, na horách zůstávají téměř jistotou.
|Oblast / nadmořská výška v ČR
|Historická pravděpodobnost bílých Vánoc
|Nížiny (např. Polabí, jižní Morava)
|méně než 20 %
|Střední polohy
|30–40 %
|Vyšší polohy (600–800 m n. m.)
|40–60 %
|Hory nad 1 000 m n. m.
|zpravidla přes 80 %
|Hřebeny pohraničních hor
|místy přes 90 %
|Zdroj: ČHMÚ (analýza měření z let 2000–2024)