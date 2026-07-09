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Počasí v pátek a o víkendu
Po krátkém ochlazení se do Česka rychle vrací letní počasí. Noc ze čtvrtka na pátek bude opět chladná, ale už během dne budou teploty znovu stoupat a během několika dnů překročí na řadě míst tropickou třicítku. Meteorologové zároveň upozorňují, že s rostoucí oblačností se postupně mohou objevit přeháňky.
Detailní předpověď počasí podle ČHMÚ na jednotlivé dny najdete ve fotogalerii:
Pátek 10. července 2026
- Slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou.
- Na severu a severovýchodě bude během dne přibývat oblačnost, ale srážky se neočekávají.
- Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji, 21 až 24 °C.
- Foukat bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr.
Sobota 11. července 2026
- Letní počasí bude pokračovat, většinou se slunečnou oblohou.
- Na severovýchodě bude více oblačnosti a výjimečně se může objevit krátká přeháňka.
- Denní maxima dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě kolem 23 °C.
- Vítr zůstane slabý až mírný.
Počasí na příští týden:
Pondělí – úterý Vedra budou postupně sílit
Vývoj počasí bude podle ČHMÚ poměrně přímočarý. Zatímco v pátek budou maxima dosahovat 25 až 29 stupňů, během víkendu se mohou na části území dostat až na 30 stupňů. V první polovině příštího týdne pak mohou nejvyšší denní teploty vystoupit až na 33 stupňů.
Středa – pátek Třicítky vystřídají bouřky
Meteorologové zároveň upozorňují, že závěr předpovědi už nebude tak stabilní jako její začátek. Ve druhé polovině příštího týdne začne přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Přesné načasování i jejich intenzitu budou další aktualizace ještě upřesňovat.
Výstrahy ČHMÚ
- Jev: riziko požárů
- Stupeň: nízký
- Platí pro: Jihomoravský kraj
- Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.