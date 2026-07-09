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Meteorologové upřesnili předpověď, kdy bude 33 stupňů. Platí výstraha ČHMÚ

Zuzana Stiboříková
  17:11
Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia.

Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia. | foto: Bičiště OndřejMAFRA

Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia.
Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia.
Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia.
Teploty v Česku budou dál růst, předpovídají meteorologové, výrazně přesáhnou 33 stupňů Celsia.
10 fotografií
Předpověď počasí ČHMÚ ukazuje, že Česko čeká několik tropických dnů v řadě. Teploty budou postupně stoupat až na 33 stupňů Celsia. Meteorologové ale nově předpovídají také přeháňky a bouřky. Zároveň pro některé oblasti stále platí výstraha. Přehlednou předpověď počasí den po dni najdete v galerii.

V článku se dále dozvíte

Počasí v pátek a o víkendu

Po krátkém ochlazení se do Česka rychle vrací letní počasí. Noc ze čtvrtka na pátek bude opět chladná, ale už během dne budou teploty znovu stoupat a během několika dnů překročí na řadě míst tropickou třicítku. Meteorologové zároveň upozorňují, že s rostoucí oblačností se postupně mohou objevit přeháňky.

Detailní předpověď počasí podle ČHMÚ na jednotlivé dny najdete ve fotogalerii:

Zobrazit předpověď na následující týden
Předpověď na pátek 10. července 2026, vydáno 9. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na sobotu 11. července 2026, vydána 9. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na neděli 12. července 2026, vydána 9. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
Předpověď na pondělí 13. července 2026, vydána 9. července 2026 (zdroj: ČHMÚ)
10 fotografií

Pátek 10. července 2026

  • Slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou.
  • Na severu a severovýchodě bude během dne přibývat oblačnost, ale srážky se neočekávají.
  • Odpolední teploty vystoupí na 25 až 29 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji, 21 až 24 °C.
  • Foukat bude slabý až mírný severozápadní až severní vítr.

Sobota 11. července 2026

  • Letní počasí bude pokračovat, většinou se slunečnou oblohou.
  • Na severovýchodě bude více oblačnosti a výjimečně se může objevit krátká přeháňka.
  • Denní maxima dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě kolem 23 °C.
  • Vítr zůstane slabý až mírný.

Počasí na příští týden:

Pondělí – úterý Vedra budou postupně sílit

Vývoj počasí bude podle ČHMÚ poměrně přímočarý. Zatímco v pátek budou maxima dosahovat 25 až 29 stupňů, během víkendu se mohou na části území dostat až na 30 stupňů. V první polovině příštího týdne pak mohou nejvyšší denní teploty vystoupit až na 33 stupňů.

Středa – pátek Třicítky vystřídají bouřky

Meteorologové zároveň upozorňují, že závěr předpovědi už nebude tak stabilní jako její začátek. Ve druhé polovině příštího týdne začne přibývat oblačnosti a místy se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Přesné načasování i jejich intenzitu budou další aktualizace ještě upřesňovat.

Výstrahy ČHMÚ

  • Jev: riziko požárů
  • Stupeň: nízký
  • Platí pro: Jihomoravský kraj
  • Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.
Hydrometeorologická výstraha ČHMÚ

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