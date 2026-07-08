V článku se dále dozvíte
- Jaké bude počasí během dnešní noci?
- Co čeká Česko ve čtvrtek a pátek?
- Nejteplejší dny tohoto týdne
- Přehledně: teplotní mapa a výstrahy ČHMÚ
Jaké bude počasí v noci na čtvrtek? Déšť ustoupí, ale ráno bude překvapivě chladné
Zatímco během odpoledne se v jihozápadní polovině Česka mohou objevit lokální přeháňky nebo slabý déšť, s přibývajícím večerem budou srážky ustávat, obloha se začne vyjasňovat a vítr zeslábne. Noc pak bude převážně polojasná až jasná, jen přechodně s větší oblačností.
Citelnou změnu však přinesou noční teploty, které mají do čtvrtečního rána klesnout na 14 až 9 °C, takže po několika teplejších dnech se musíme připravit na poměrně chladné ráno. Nejnižší ranní teploty vidíte na následující mapě:
Středa večer a v noci přehledně:
Zdroj: ČHMÚ
Počasí ve čtvrtek a v pátek Příprava na víkendová vedra
Během čtvrtka pak teploty vystoupají na 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 21 °C, takže nás čeká příjemný letní den, ale bez teplotních extrémů, jen výjimečně provázený přeháňkami. Právě čtvrtek odstartuje postupné oteplování, které bude pokračovat v pátek a o víkendu (podrobnosti níže).
Čtvrtek 9. července
- Jasno až polojasno, na severovýchodě a východě více oblačnosti
- Denní teploty: 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě místy kolem 21 °C
- Vítr: Mírný severozápadní až severní vítr
Pátek 10. července
- Slunečno, na severu a severovýchodě ojedinělé přeháňky
- Denní teploty: 25 až 29 °C, chladněji na severu a severovýchodě
Počasí na tento týden Kdy se do Česka vrátí vedra?
Od soboty začne do Česka naplno proudit teplejší vzduch. Oteplování pak vyvrcholí zkraje příštího týdne.
Podrobnou předpověď počasí na víkend a následující dny najdete v přehledné galerii:
Teplotní mapa v Evropě a výstrahy ČHMÚ
Výstraha:
Jev: riziko požárů
Platí pro: Jihomoravský kraj
Doporučení: Dodržujte zákazy a omezení vydaná kvůli suchu. Neodhazovat cigaretové nedopalky. V přírodě nerozdělávat oheň ani nepoužívat otevřený plamen. Opatrnost při práci s technikou a v blízkosti železnice, kde mohou jiskry zapálit suchý porost.