Balkánská tlaková níže přinese několikadenní déšť. Kdy ustane?

  7:37
Ve čtvrtek bude opět zataženo a srážky budou pokračovat zejména na horách, nejvyšší teploty dosáhnou 16 stupňů. S pátkem přijde oblačnost a o víkendu bude vydatně pršet, zejména na Moravě a ve Slezku. Meteorologové varují i před bouřkami.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Petr Topič, MAFRA

Předpověď srážek na území Česka do druhé hodiny ranní 15. května.
Odhad srážek na území Česka na čtvrteční ráno. (14. května 2026)
Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...
Proud vody tekl od Horního rybníka, přes volejbalové kurty a poté Smetanovou...
6 fotografií

„Víkend na Moravě a hlavně ve Slezsku bude zatažený, deštivý a docela chladný,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav. Dodal, že za deštivým počasím stojí zejména balkánská tlaková níže. Meteorologové varují, že lokálně může spadnout za víkend až 70 mm srážek.

„V sobotu by v oblasti Moravy a Slezska mohlo spadnout mezi 10 mm a 30 mm, v neděli pak od 5 mm do 30 mm, na severním návětří Jeseníků a hlavně Beskyd by to mohlo být až 50 mm,“ popsali meteorologové.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Zpočátku dne zaprší hlavně na horách, postupně bude přeháněk přibývat. Srážky zasáhnou zejména Moravu a Slezko. Ojediněle se objeví i bouřky. Teploty vystoupají k 16 stupňům, vítr během dne zeslábne.

Měsíční prognóza je příznivá, radují se meteorologové z předpovědi na červen

V noci na pátek očekává ČHMÚ převážně zataženo a na Moravě a ve Slezsku bude na většině míst déšť. Přes den bude většinou oblačno a srážky budou během dne postupně ubývat. Nejvyšší denní teploty dosáhnou až 15 stupňů.

Meteorolog Štefan Handžák předpokládá v sobotu zataženo s možností krátkodobě zmenšené oblačnosti. Na jihovýchodě se objeví na většině území déšť a přeháňky. Nejnižší noční teploty dosáhnou 2 stupňů Celsia.

V neděli bude opět oblačno s výskytem vydatného deště, hlavně ve východní polovině území. V západní polovině Čech je pravděpodobnost srážek jen malá a odpoledne i večer meteorologové předpokládají přetrvávající oblačnosti. Na východě území bude foukat nárazový vítr o intenzitě až 15 m/s.

V pondělí přetrvá oblačno až polojasno. Srážky se vyskytnou jen s malou pravděpodobností.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka: Převažovat bude oblačná obloha, ale přechodně bude i zmenšená oblačnost. Na východě bude zpočátku doznívat déšť. Během období se lokálně vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 °C, postupně 18 až 23 °C.



