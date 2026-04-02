Dnes (ve čtvrtek) bude podle meteorologů zataženo až oblačno, ráno a dopoledne může pršet, zejména na jihu. Ve výškách nad 1100 m může i sněžit. Na severozápadě Čech předpokládají meteorologové jasno až polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 8 až 12 °C, v Čechách při malé oblačnosti teploty dosáhnou až 14 °C. Na horách v 1000 m bude kolem 3 °C. Vítr bude slabý, na Moravě a ve Slezsku mírný severní až severovýchodní o rychlosti 3 až 7 m/s.
„V noci na pátek očekáváme polojasno až jasno, ojediněle mlhy, i mrznoucí,“ uvedla Jana Hujslová z ČHMÚ. Na jihovýchodě Čech bude podle ní oblačno až zataženo. V noci bude oblačnosti ubývat, k ránu naopak na západě a severozápadě Čech přibývat. Nejnižší teploty v Čechách budou mezi 2 až -2 °C, na Moravě a ve Slezsku mezi 5 až 1 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo bude klidno. Na Moravě bude vítr mírný severní až severozápadní 2 až 5 m/s.
V pátek přes den uvádí předpověď polojasno až jasno. Na severozápadě Čech bude podle Hujslové ráno oblačno až zataženo, mraky se objeví během dne i jinde. Mohou přijít také ojediněle přeháňky, nad 1000 m může i sněžit. K večeru oblačnosti ubyde. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 až 14 °C. Vát bude slabý, postupně mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který bude k večeru slábnout a v Čechách se měnit na západní až jihozápadní.
Meteorologové slibují na Velikonoce jarní počasí. Nejteplejší bude neděle
V sobotu bude polojasno až jasno, přes den od severozápadu přechodně oblačno až zataženo a ojediněle se objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 4 až 0 °C, při slabém větru až -2 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat v rozmezí 11 až 16 °C. Vít bude slabý, přechodně mírný o rychlosti 2 až 6 m/s.
V neděli předpovídají meteorologové jasno až polojasno. K večeru bude podle nich od severozápadu přibývat oblačnosti a později přijdou místy přeháňky. Nejnižší noční teploty budou mezi 5 až 1 °C, při slabém větru kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 17 až 21 °C. Vítr bude slabý, přechodně mírný jihozápadní až jižní o rychlosti 2 až 6 m/s.
V pondělí bude podle ČHMÚ oblačno až zataženo, místy přijdou přeháňky. Během dne od severozápadu déšť ustane a také ubyde oblačnosti, večer se pak úplně vyjasní. Nejnižší noční teploty budou mezi 9 až 5 °C, nejvyšší denní teploty mezi 13 až 17 °C. Foukat bude slabý, přechodně mírný severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.