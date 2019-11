Čeká nás teplotně nadprůměrný listopadový týden. Bude ale hlavně zataženo

V pondělí bude oblačno až zataženo, postupně místy občasný déšť nebo přeháňky. Během dne od jihozápadu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 15 °C, v západní polovině Čech kolem 8 °C, v 1000 m na horách kolem 5 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 9 °C. Odpoledne se bude od západu ochlazovat. Mírný jihozápadní až jižní vítr 2 až 6 m/s . Ve východních Čechách a na Moravě zpočátku čerstvý jihovýchodní 5 až 9 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, na horách na severu až 90 km v hodině.



V noci na úterý meteorologové očekávají jasno až polojasno, postupně místy oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší teploty by měly být okolo 6 až 2 °C, v západní polovině Čech kolem 1 °C. Vát by měl slabý proměnlivý vítr 1 až 4 m/s.



V úterý bude oblačno až polojasno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, v západní polovině Čech kolem 8 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s, místy by měl být až nárazový s rychlostí až 15 m/s.

Ve středu by mělo být oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy s občasným deštěm. Ojediněle by se mohly objevit mlhy. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti a zeslabení větru kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C, v západní polovině Čech kolem 7 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, místy s občasným deštěm a ojediněle s mlhami. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C. Přes den by se pak nejvyšší teploty měly pohybovat od 8 do 12 °C. Mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s, v jihozápadní polovině Čech slabý do 4 m/s.

V pátek meteorologové předpovídají zataženo až oblačno, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Na horách místy až polojasno. V noci by nejnižší teploty měly být okolo 8 až 4 °C, při slabším větru kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty by se pak měly pohybovat od 8 do 12 °C, v jihozápadní polovině Čech kolem 6 °C. Vát by měl čerstvý jihovýchodní vítr 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s, v jihozápadní polovině Čech vítr mírný 2 až 5 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Zataženo s nízkou oblačností, mlhavo a ojediněle mrholení. Na horách a ojediněle i jinde polojasno. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti a slabším větru až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti až 12 °C.