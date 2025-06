ANO by v květnu volilo 32 procent voličů, vyplývá z průzkumu agentury Median. Druhá by skončila koalice SPOLU s 21 procenty. SPD (13,5 %) s podporou dalších stran je na třetí pozici. Starostové mírně...

Americký prezident Donald Trump by uvítal obnovení dialogu s vůdcem Severní Koreje Kim Čong-unem, sdělila ve středu mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Chtěl by tak navázat na své první...

Srbský prezident Vučić poprvé zamířil na Ukrajinu, měsíc po návštěvě Moskvy

Srbský prezident Aleksandar Vučić ve středu přicestoval do Oděsy na jihu Ukrajiny, kde se koná regionální summit jihovýchodní Evropy. Za 12 let, co je u moci, je to poprvé, co tento Moskvě nakloněný...