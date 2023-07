Srpen přinese ochlazení, denní maxima kolem 25 stupňů, říká měsíční výhled

Druhá polovina letních prázdnin s sebou přinese chladnější počasí. Průměrná teplotní minima by se měla v následujících čtyřech týdnech pohybovat od 15 do 10 stupňů, maxima kolem 25 stupňů. Vyplývá to z výhledu, který v pondělí vydal Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Srážky očekává kolem normálu.