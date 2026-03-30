V pondělí (dnes) bude zataženo až oblačno, zpočátku přechodně i polojasno. Na západě a severozápadě a postupně zejména v Čechách na většině území občasný déšť nebo přeháňky, ráno nad 400 m, během dne nad 600 m, a meteorologové i očekávají sněhové srážky.
Ojediněle možnost bouřky. Na východě území srážky jen ojediněle. Večer ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 5 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Mírný západní až jihozápadní vítr, odpoledne a večer až severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
V noci na úterý bude většinou oblačno, ojediněle, na horách místy přeháňky, nad 400 m sněhové. Nejnižší teploty +3 až -1 °C. Slabý severozápadní až severní vítr 1 až 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku postupně mírný 2 až 6 m/s.
V úterý přes den bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno. Místy, zejména v Čechách déšť nebo přeháňky, ráno nad 400 m, během dne nad 600 m, sněhové srážky. Večer srážky budou ubývat. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 5 až 10 °C. Mírný severozápadní až severní vítr 3 až 7 m/s, který bude večer slábnout.
Ve středu meteorologové očekávájí oblačno až polojasno, zpočátku v Čechách ojediněle přeháňky, nad 500 m i sněhové. Během dne ubývání oblačnosti, večer v Čechách místy až do vyjasnění. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi +2 až -2 °C, při malé oblačnosti až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 11 °C. Slabý, na Moravě přechodně mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
Ve čtvrtek meteorologové předpokládají jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno. Na Moravě a ve Slezsku oblačno až zataženo. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -4 °C, na Moravě kolem +2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C. Slabý, na Moravě přechodně mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek meteorologové očekávají oblačno až polojasno, během dne v Čechách ojediněle přeháňky, nad 1000 m i sněhové. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, při zmenšené oblačnosti kolem -1 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 14 °C. Slabý, přechodně mírný vítr ze západních směrů 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Oblačno až zataženo, přechodně až polojasno. Místy přeháňky, na horách přechodně i sněhové srážky. Nejnižší noční teploty budou mezi 7 až 2 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 10 až 15 °C, v neděli ojediněle až 17 °C.