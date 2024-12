Chladné počasí vydrží v Česku do neděle, pak se začne oteplovat

Chladné počasí pokračuje. Čtvrteční maxima vylezou na -1 až +3 stupně, tvořit se může ledovka. „Odpolední teploty budou do konce týdne kolem nuly nebo slabě nad nulou a nejteplejším z těchto dní bude neděle, kdy se nejvyšší teploty dostanou na 1 až 5 stupně,“ uvádí meteorolog Filip Smola. Do soboty bude v Česku inverzní počasí, v neděli přinese studená fronta sněžení i do nejnižších poloh a od pondělí se bude oteplovat.