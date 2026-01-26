Oblačno, místy sněžení a chladno. Zima se bude hlásit o slovo po celý týden

Autor:
Přímý přenos   6:41
Přes Českou republiku postupuje tlaková níže, která přinesla vydatné srážky a místy i intenzivní sněžení. Na západě a jihozápadě napadlo až 10 centimetrů mokrého sněhu, jinde se po ochlazení tvoří nebezpečné náledí. Pondělní ráno tak komplikuje dopravu a zvyšuje riziko úrazů i dopravních nehod.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Dnes (v pondělí) bude oblačno až zataženo, zpočátku v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku místy polojasno. Ráno na Moravě i mlhy. Ojediněle, odpoledne a večer v Čechách místy přeháňky, zpočátku nad 700 m, postupně od západu nad 300 m i sněhové.

Večer zasáhne část Česka silné sněžení, přes noc napadne až 12 centimetrů

Na západě Čech a na Šumavě zataženo s občasným sněžením. Nejvyšší teploty 3 až 7 °C, v severozápadní polovině Čech -1 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem +1 °C, na Šumavě a v Krušných horách kolem -2 °C. Mírný jižní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.

V noci na úterý bude zataženo až oblačno, na východě zpočátku i polojasno. Místy sněhové přeháňky, na jihovýchodě přeháňky jen výjimečné. Nejnižší teploty +1 až -3 °C. Mírný, postupně slabý západní vítr do 4 m/s.

V úterý přes den se očekává oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno. Večer na jihozápadě přibývání další oblačnosti a na Moravě místy tvorba mlh. Ojediněle sněhové přeháňky, na Moravě a ve Slezsku pod 300 m i srážky dešťové. Nejvyšší teploty 2 až 6 °C, na západě a severu Čech kolem 0 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Ve středu meteorologové očekávají zataženo až oblačno, ráno ojediněle mlhy, i mrznoucí počasí. Později večer na jihu území místy s deštěm nebo deštěm se sněhem, v polohách nad 500 m sněžení.

Nejnižší noční teploty +1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na jihovýchodě Moravy a ve Slezsku ojediněle až 7 °C. Slabý, v jihovýchodní polovině území postupně mírný východní až jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek meteorologové předpokládají převážně zataženo, déšť se sněhem nebo sněžení. Na Moravě a ve Slezsku déšť, v polohách nad 500 m sněžení. Později večer od jihu slábnutí srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V pátek meteorologové očekávají zataženo až oblačno, přechodně až polojasno. Zpočátku místy, postupně ojediněle déšť nebo déšť se sněhem, v polohách nad 500 m sněžení. Ojediněle mlhy, ráno i mrznoucí. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 4 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Většinou oblačno, zejména na horách na severu a severovýchodě občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. V závěru období od severovýchodu ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C, postupně na severovýchodě území kolem -6 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, postupně na severovýchodě území kolem -2 °C.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Dálnici D3 u Tábora uzavřela nehoda několika aut, silničáři varují před ledovkou

Před místem hromadné nehody na 100. kilometru dálnice D1 se vytvořila dlouhá...

Silničáři varují řidiče na jihu Čech před ledovkou. Na silnicích se tvoří náledí zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silnice jsou všechny sjízdné, ale řidiči by měli být...

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  6:45

Oblačno, místy sněžení a chladno. Zima se bude hlásit o slovo po celý týden

Přímý přenos
Pohled na Jizerské hory z vrcholu Jizery

Přes Českou republiku postupuje tlaková níže, která přinesla vydatné srážky a místy i intenzivní sněžení. Na západě a jihozápadě napadlo až 10 centimetrů mokrého sněhu, jinde se po ochlazení tvoří...

26. ledna 2026  6:41

Vláda projedná návrh státního rozpočtu. Schodek nemá být pod 300 miliard

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...

Vláda Andreje Babiše projedná návrh státního rozpočtu na letošní rok, který předloží ministryně financí Alena Schillerová. Ta už připustila, že bude obtížné zajistit, aby byl deficit nižší než 300...

26. ledna 2026

Rohlik.cz o Vánocích daroval lidem v nouzi 5,2 tuny potravin. Potravinová sbírka ale běžela celý rok

Komerční sdělení
Ilustrační obrázek

Během uplynulých vánočních svátků zamířilo z Rohlik.cz k potravinovým bankám 5,2 tuny potravin, které se následně rozdělily lidem v nouzi po celé České republice. Vánoce patřily k obdobím s největším...

26. ledna 2026

Přechod Rafah by se mohl otevřít do týdne, Izrael hledá posledního rukojmího

Prázdná silnice v Rafáhu v Pásmu Gazy (20 května 2024)

Izraelská vláda souhlasí s omezeným otevřením hraničního přechodu Rafah mezi palestinským pásmem Gazy a Egyptem, a to po dokončení vojenského pátrání po těle posledního izraelského rukojmího. Úřad...

26. ledna 2026,  aktualizováno 

Střední škola řemeslná Soběslav: praxe, jistota i zkušenosti

Komerční sdělení
Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405

Studium na Střední škole řemeslné v Soběslavi propojuje teorii s praxí. Žáci získávají zkušenosti ve firmách, učí se na moderním vybavení a mohou získat i řidičský průkaz či svářečské oprávnění....

26. ledna 2026

Skončí žádost o práci mezi favority, nebo v koši? Rozhodne robot. Jak na to vyzrát?

ilustrační snímek

Třídí životopisy, odpovídá na maily, hledá nové talenty a také pátrá po vašich stopách na internetu a sociálních sítích. Z AI se stává pravá ruka personalistů. Jak se na to připravit, aby váš...

26. ledna 2026

Každý hlas se počítá. Vyberte nejlepší podnikatelský příběh roku 2025

Cenu za Podnikatelský příběh roku 2024 si odnesla Zuzana Bílková z firmy Besky....

Už pošestnácté rozhodují čtenáři iDNES.cz a MF DNES o vítězi ankety o nejlepší podnikatelský příběh. Také letos vybrala redakce z okruhu přihlášených do soutěže EY Podnikatel roku osmičku...

26. ledna 2026

Show Lucie Výborné, nebo Kotkovi Zrádci? Hlasujte v Televizních cenách iDNES.cz

Hostem pořadu Rozstřel je Vojtěch Kotek, scenárista, režisér a herec.

Právě odstartovalo hlasování v již 11. ročníku Televizních cen iDNES.cz. Kdo získá cenu pro nejlepší český či zahraniční seriál, dokument či zábavní pořad, opět můžete rozhodnout vy, čtenáři...

26. ledna 2026

Babiš exkluzivně: Trumpa jsem pozval do Česka, příští prezident by mohla být žena

Premium
Premiér a šéf ANO Andrej Babiš pozval Trumpa do Česka

Proč nechce podat kompetenční žalobu na prezidenta a jak spor o místo Filipa Turka ve vládě dopadne? Premiér a znovuzvolený šéf ANO Andrej Babiš v rozhovoru pro iDNES.cz také líčí svůj nedávný...

26. ledna 2026

Musíme se naučit prodávat med kamarádům, říká nový šéf svazu včelařů

Premium
Zdeněk Nekula, předseda Českého svazu včelařů (leden 2026).

Zvýšit dotace pro včelaře, ale také se snažit o rozvoj prodeje medu ze dvora, to jsou hlavní cíle nového předsedy Českého svazu včelařů Zdeňka Nekuly, jak je popsal v rozhovoru pro iDNES.cz....

26. ledna 2026

Zbytečná provokace, vymezil se Okamura vůči ukrajinské vlajce na Karlově mostě

Jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve veřejném sektoru a státní...

Podle předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury je zbytečnou provokací rozvinutí několikametrové ukrajinské vlajky přes Karlův most v Praze. Akci v sobotu pořádalo ukrajinské velvyslanectví v Česku...

25. ledna 2026  22:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.