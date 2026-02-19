Po mrazivé zimě nastane změna. Postupně se oteplí, příští týden bude až 15 stupňů

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, na jihozápadě a jihu území místy, jinde jen ojediněle se sněžením. Na jižní Moravě meteorologové očekávají i déšť se sněhem nebo déšť. Na severu Čech bude později odpoledne a večer i polojasno. Nejvyšší teploty -2 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Většinou mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s bude večer na Moravě a severovýchodě Čech místy zesilovat.
V noci na pátek bude zataženo až oblačno, zejména na severu Čech místy i polojasno. „Ojediněle, na jihu a jihozápadě zpočátku místy se vyskytne sněžení,“ uvádí meteoroložka Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Nejnižší teploty budou dosahovat -3 až -7 °C, na severu až -10 °C. Mírný, na Moravě až čerstvý severovýchodní až severní vítr 5 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V Čechách bude vítr k ránu slábnout.
V pátek přes den lze dle předpovědi ČHMÚ očekávat zpočátku převážně velkou oblačnost, během dne bude od severozápadu polojasno až jasno. Večer od západu má opět přibývat oblačnost a na krajním západě později místy sněžení, pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě po většinu dne mírný, zpočátku až čerstvý severní až severovýchodní vítr 5 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).
|
Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové
V sobotu bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Od západu se přidá občasné sněžení nebo déšť se sněhem, zejména na Moravě se budou vyskytovat i mrznoucí srážky. V Čechách bude sněžení postupně od západu přecházet do deště.
Nejnižší noční teploty -4 až -9 °C, v jihovýchodní polovině území kolem -11 °C, v Čechách během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, na Moravě kolem 0 °C. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. Na Moravě vítr většinou slabý.
|
Čeká nás zásadní změna počasí. Během dvou dnů se teplota změní o 10 stupňů
V neděli bude zataženo až oblačno, občas s deštěm. Na východě a severovýchodě území se zpočátku mohou vyskytnout i mrznoucí srážky a v polohách nad 1100 m sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, na Moravě místy až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na Moravě místy kolem 5 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě vítr většinou slabý.
V pondělí bude zataženo s občasným deštěm, později pak protrhávání oblačnosti a přeháňky, které mohou být na horách sněhové. Nejnižší noční teploty mají dosahovat 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty pak 7 až 12 °C. Mírný západní vítr 3 až 7 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Zpočátku oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky sněhové. Postupně oblačno až polojasno. V závěru období opět přibývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na Moravě a ve Slezsku až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti, zejména ve středu v Čechách až 16 °C.