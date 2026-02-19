Po mrazivé zimě nastane změna. Postupně se oteplí, příští týden bude až 15 stupňů

I ve čtvrtek se teploty budou držet nízko, s maximy mezi -2 až +3 °C. V noci na pátek se zintenzivní sněžení, ráno a dopoledne dorazí na jih republiky. Pátek bude poměrně slunečný, na západě se přidají srážky a sněžení, které meteorologové očekávají i v sobotu. Potupně se však bude oteplovat a příští středu se mohou maxima ojediněle pohybovat i nad 15 °C.
Inverze z Ještědu

Inverze z Ještědu | foto: Jan Pešek, MF DNES

Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno, na jihozápadě a jihu území místy, jinde jen ojediněle se sněžením. Na jižní Moravě meteorologové očekávají i déšť se sněhem nebo déšť. Na severu Čech bude později odpoledne a večer i polojasno. Nejvyšší teploty -2 až +3 °C, v 1000 m na horách kolem -3 °C. Většinou mírný východní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s bude večer na Moravě a severovýchodě Čech místy zesilovat.

V noci na pátek bude zataženo až oblačno, zejména na severu Čech místy i polojasno. „Ojediněle, na jihu a jihozápadě zpočátku místy se vyskytne sněžení,“ uvádí meteoroložka Petra Sýkorová z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

Nejnižší teploty budou dosahovat -3 až -7 °C, na severu až -10 °C. Mírný, na Moravě až čerstvý severovýchodní až severní vítr 5 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). V Čechách bude vítr k ránu slábnout.

V pátek přes den lze dle předpovědi ČHMÚ očekávat zpočátku převážně velkou oblačnost, během dne bude od severozápadu polojasno až jasno. Večer od západu má opět přibývat oblačnost a na krajním západě později místy sněžení, pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Nejvyšší teploty -3 až +2 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě po většinu dne mírný, zpočátku až čerstvý severní až severovýchodní vítr 5 až 9 m/s místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

V sobotu bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno. Od západu se přidá občasné sněžení nebo déšť se sněhem, zejména na Moravě se budou vyskytovat i mrznoucí srážky. V Čechách bude sněžení postupně od západu přecházet do deště.

Nejnižší noční teploty -4 až -9 °C, v jihovýchodní polovině území kolem -11 °C, v Čechách během noci oteplování. Nejvyšší denní teploty 1 až 6 °C, na Moravě kolem 0 °C. Slabý, postupně mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. Na Moravě vítr většinou slabý.

Čeká nás zásadní změna počasí. Během dvou dnů se teplota změní o 10 stupňů

V neděli bude zataženo až oblačno, občas s deštěm. Na východě a severovýchodě území se zpočátku mohou vyskytnout i mrznoucí srážky a v polohách nad 1100 m sněžení. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, na Moravě místy až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, na Moravě místy kolem 5 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s, na Moravě vítr většinou slabý.

V pondělí bude zataženo s občasným deštěm, později pak protrhávání oblačnosti a přeháňky, které mohou být na horách sněhové. Nejnižší noční teploty mají dosahovat 8 až 3 °C. Nejvyšší denní teploty pak 7 až 12 °C. Mírný západní vítr 3 až 7 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Zpočátku oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na horách srážky sněhové. Postupně oblačno až polojasno. V závěru období opět přibývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, na Moravě a ve Slezsku až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti, zejména ve středu v Čechách až 16 °C.

Demograf o vymírání národa: Menší Česko může být pro naši zemi i výhodou

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Tragédie po pádu laviny v Kalifornii. Nepřežilo osm lyžařů, po dalším se pátrá

Pátrání v oblasti Soda Springs v Kalifornii, kde došlo k pádu laviny. (18....

Po úterním pádu laviny nedaleko jezera Tahoe v severní Kalifornii zemřelo osm lyžařů, po jednom se ještě pátrá, uvedla ve středu místní šerifka. Jde o nejhorší podobné neštěstí ve Spojených státech...

18. února 2026  20:36,  aktualizováno  19. 2. 6:15

Prezident přijme kandidáta Motoristů sobě do vlády Červeného

Původní nominant Motoristů na ministra Filip Turek a jeho náhradník Igor...

Prezident Petr Pavel se dopoledne setká s kandidátem Motoristů sobě na ministra životního prostředí Igorem Červeným, chce si vyslechnout jeho názory. Prezident předpokládá, že Červeného jmenuje...

19. února 2026  5:55

Opravili střechu a skončili. Brno nadále tápe, jak naloží s chátrajícími lázněmi

Zatímco venkovní část zábrdovických lázní v létě vítá návštěvníky, zimní...

Už několik desetiletí budova zábrdovických lázní v Brně pouze chátrá. Stavba navržená proslulým architektem Bohuslavem Fuchsem marně čeká na nové využití. Dosavadní snahy o její oživení skončily...

19. února 2026  5:45

Objednal zapálení auta, domluvil spolupráci s SPD. Kdo řídí Rajchlovo PRO

Jindřich Rajchl (PRO). Ve výřezu manažer Rajchlovy strany PRO Matěj Drbohlav.

Strana PRO Jindřicha Rajchla si v lednu jako manažera zvolila Matěje Drbohlava, který byl podmínečně odsouzen za to, že si objednal zapálení auta manželky svého politického soka. Drbohlav je také...

19. února 2026

Jen pár dětí na oboru. Zájem o řemesla mizí, hrozí problémy

ilustrační snímek

Klíčové profese ve stavebnictví citelně chybějí, zároveň ale řada učebních oborů postupně zaniká. Dokreslují tak úpadek zájmu o řemesla v Česku. Jsou řemesla, která se vyučují už jen na několika málo...

19. února 2026

Další otřes pro živočišný výzkumný ústav. Nový ředitel skončil už po čtvrt roce

Přeštické prase, Výzkumný ústav se mimo jiné zabývá tímto druhem prasátek.

Výzkumný ústav živočišné výroby, který procházel loni vleklou krizí, z níž mu měl pomoci nový ředitel Marek Turčáni, se znovu vrací do období nejistoty. Turčáni, který do funkce přišel jako odborník...

19. února 2026

Plyn v Nigérii usmrtil desítky horníků. Země se potýká s ilegálními doly léta

Jenže jakýkoli pokus o řešení musí vycházet z toho, že zama zama jsou...

Nejméně 38 dělníků zahynulo po otravě plynem v neoficiálním dole na olovo v nigerijském státě Plateau. Tragédie se odehrála v ranních hodinách, kdy se šachtami začal šířit oxid uhelnatý. Dalších 27...

18. února 2026  22:45

Příčina smrti dcery Tommyho Lee Jonese odhalena. Co se Victorii stalo na silvestra

Tommy Lee Jones s manželkou Dawn Jonesovou a dcerou Victorií Jonesovou....

Victoria Jones, dcera slavného herce Tommyho Lee Jonese, zemřela v důsledku „toxických účinků kokainu,“ oznámil v úterý úřad hlavního soudního lékaře v San Franciscu. Smrt čtyřiatřicetileté herečky,...

18. února 2026  22:22

Selhání velké ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 zavinil Zelenskyj, řekl Zalužnyj

Ukrajinský velvyslanec ve Velké Británii a bývalý velitel armády Valerij...

Bývalý hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil a současný velvyslanec v Británii Valerij Zalužnyj poprvé promluvil o roztržce s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Šlo hlavně o spor ohledně...

18. února 2026  21:54

USA mají mnoho důvodů zasáhnout v Íránu, pohrozila mluvčí Bílého domu

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová (5. února 2025)

Pro vojenský úder proti Íránu existuje mnoho důvodů, prohlásila ve středu na pravidelné tiskové konferenci mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Zároveň podotkla, že úterní jednání o íránském...

18. února 2026  21:24

Ústavní soud vyhověl sexuálně zneužívané ženě jen částečně, rozsudky nezrušil

Ústavní soud

Ústavní soud částečně vyhověl stížnosti ženy z Vysočiny, kterou několik let sexuálně zneužíval otčím. Obecné soudy porušily podle ústavních soudců právo stěžovatelky na soudní ochranu, návrh na...

18. února 2026  21:07

