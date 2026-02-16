Česko opět zasype sníh, může napadnout až 10 centimetrů. O víkendu se oteplí

Přes Českou republiku postupuje k východu frontální systém, který do jihozápadní poloviny země přinesl sněžení. Na západě Čech během noci na pondělí napadlo do 3 centimetrů nového sněhu. Sněžení bude pokračovat.
V Česku napadlo až 15 cm sněhu. Problémy měli hlavně v Moravskoslezském kraji
Až do 14. hodiny zůstává v platnosti výstraha před novou sněhovou pokrývkou pro západní Čechy, kde by mělo celkově napadnout 5 až 10 centimetrů nového sněhu. V ranních hodinách může být sněžení přechodně i intenzivnější s úhrnem 2 až 3 centimetrů. za jedinou hodinu. Odpoledne se bude sněžení vyskytovat hlavně v severovýchodní polovině Česka.
Tlaková níže, se kterou je v pondělí spojen přecházející frontální systém, bude v nejbližších dvou dnech postupovat ze Severního moře nad severní Německo a Polsko. Se sněžením by se mělo počítat také v úterý a ve středu, v jihozápadní polovině území se však bude střídat s dešťovými kapkami.
Ve čtvrtek a v pátek se bude přes střední Evropu přesouvat od severozápadu tlaková výše. Ve čtvrtek by se mělo očekávat sněžení už jen ojediněle, v pátek se přechodně vyjasní. V dalších dnech začnou do střední Evropy od západu postupovat jednotlivé frontální systémy, do nížin přijde obleva a sněžit bude už jen na horách.
Dnes (v pondělí) bude zataženo, meteorologové očekávají sněžení nebo sněhové přeháňky, v severovýchodní polovině území zpočátku beze srážek. V jihozápadní polovině území během dne pod 500 m srážky smíšené nebo dešťové, odpoledne a večer přechodně až oblačno a srážky mají být jen místy.
Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -4 až 0 °C, v jihozápadní polovině území 0 až +4 °C, v 1000 m na horách kolem -2 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s se bude v jihozápadní polovině Čech měnit na západní. Večer zeslábne.
V noci na úterý bude zataženo až oblačno, na většině území občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. V jihozápadní polovině Čech pod 400 m smíšené nebo dešťové srážky. Ojediněle se mohou vyskytovat mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 0 až -4 °C. Slabý proměnlivý, v jihozápadní polovině Čech a ve Slezsku mírný západní až jihozápadní vítr 2 až 6 m/s.
V úterý přes den meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy občasné sněžení nebo sněhové přeháňky. V jihozápadní polovině území pod 600 m srážky smíšené nebo dešťové. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi -1 až +3 °C, v jihozápadní polovině území až +5 °C. Slabý proměnlivý, v jihozápadní polovině území mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s.
Ve středu bude oblačno až zataženo, místy, hlavně na horách, občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na jihu a jihovýchodě Moravy přes den pod 300 m srážky smíšené nebo dešťové. Během dne od západu ubývání srážek i oblačnosti a místy polojasno. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 0 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty -1 až +3 °C, na jihu Moravy až +5 °C. Mírný vítr ze západních směrů 3 až 7 m/s bude večer slábnout.
O víkendu napadne až patnáct centimetrů sněhu, místy i více, varují meteorologové
Ve čtvrtek meteorologové očekávají oblačno až zataženo, místy i polojasno. Ojediněle sněhové přeháňky, hlavně na horách. Nejnižší noční teploty -3 až -7 °C, při malé oblačnosti a slabém větru kolem -9 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +1 °C. Slabý, postupně většinou mírný severní až severovýchodní vítr 2 až 6 m/s.
V pátek bude jasno až polojasno, večer od západu přibývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty -5 až -9 °C, při uklidnění větru místy kolem -11 °C. Nejvyšší denní teploty -3 až +2 °C. Vítr slabý proměnlivý nebo ze západních směrů do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Zataženo až oblačno, na většině území občasný déšť, na horách a zpočátku i ve vyšších polohách sněžení. Nejnižší noční teploty v sobotu -1 až -6 °C, postupně +5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty v sobotu 0 až 5 °C, postupně 5 až 10 °C.