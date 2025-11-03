Déšť ustane, do Česka dorazí slunce a teplejší vzduch

Autor:
  6:40
Česko má před sebou převážně slunečný a klidný týden. Déšť, který nyní doprovází postupující studenou frontu, během pondělí ustane a od úterý začne počasí ovlivňovat tlaková výše. Denní teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 °C, v noci klesnou k nule. Na horách se mohou místy objevit mlhy a nízká oblačnost, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMŮ)
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„V pondělí bude převážně zataženo, ve východní polovině území s deštěm. Během dne bude od jihozápadu oblačnosti i srážek ubývat,“ uvedl meteorolog Pavel Borovička z ČHMÚ.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V noci na úterý bude jasno až polojasno, na severu přechodně až oblačno. Postupně se místy vytvoří mlhy nebo bude zataženo nízkou oblačností. Nejnižší teploty 6 až 2 °C, při uklidnění větru kolem 0 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s.

V úterý přes den bude jasno až polojasno. Zpočátku místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností, která se zejména na severu Čech ojediněle udrží po celý den. Večer opět místy tvorba mlh a nízké oblačnosti. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, při déletrvající nízké oblačnosti kolem 9 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na severu a severovýchodě mírný jižní až jihozápadní 2 až 5 m/s.

Ve středu bude jasno až polojasno. Zpočátku místy, během dne jen ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, při zvětšené oblačnosti kolem +4 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Slabý, během dne kromě západu Čech mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s.

Ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Zpočátku místy, během dne ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C, zejména ve východní polovině území a při zvětšené oblačnosti kolem +5 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, při déletrvající nízké oblačnosti a mlze kolem 7 °C. Mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s, na západě Čech a k večeru i jinde slabý proměnlivý vítr.

V pátek bude zataženo až oblačno, zpočátku místy mlhy. Ojediněle, během dne místy, zejména na východě i polojasno. Ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C. Nejvyšší denní teploty 7 až 12 °C, při zmenšené oblačnosti až 15 °C. Mírný jihovýchodní až jižní vítr 2 až 5 m/s, na západě Čech slabý proměnlivý.

Od soboty do pondělí bude zataženo až oblačno nebo mlhy, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Ojediněle i polojasno. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při zmenšené oblačnosti kolem +1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 12 °C.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

Policie zasahuje v budově VZP v Praze, nikdo nesmí dovnitř

Policie zasahuje v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny v Praze na Vinohradech. Podle informací z místa nesmí nikdo do budovy a policisté zajišťují jednotlivé kanceláře.

3. listopadu 2025  7:23

Déšť ustane, do Česka dorazí slunce a teplejší vzduch

Česko má před sebou převážně slunečný a klidný týden. Déšť, který nyní doprovází postupující studenou frontu, během pondělí ustane a od úterý začne počasí ovlivňovat tlaková výše. Denní teploty se...

3. listopadu 2025  6:40

Pentagon schválil dodání tomahawků Ukrajině. Nepodepíšu to, řekl Trump

Dodávky střel dlouhého doletu Tomahawk Ukrajině, které před několika dny podle CNN schválil Pentagon, Trump nepodepíše. Řekl to v neděli na palubě prezidentského letounu.

3. listopadu 2025  6:37

Sever Afghánistánu zasáhlo zemětřesení. Dvacet lidí zemřelo, zraněných jsou stovky

Noční zemětřesení na severu Afghánistánu zabilo nejméně 20 lidí, dalších 320 utrpělo zranění, uvedla místní zdravotní správa. Živel udeřil poblíž půlmilionového města Mazáre Šarif. Podle americké...

3. listopadu 2025  3:25,  aktualizováno  6:30

Madurovy dny v čele Venezuely jsou sečteny, prohlásil Trump

Dny prezidenta Nicoláse Madura v čele Venezuely jsou sečteny, Spojené státy však do války s jihoamerickou zemí nepůjdou. Prohlásil to americký prezident Donald Trump v nedělním rozhovoru s televizní...

3. listopadu 2025  6:03

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu. Scházejí se poprvé poslanci

Hodinu po poledni podepíší zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě koaliční smlouvu, na jejímž základě má vzniknout nová vláda Andreje Babiše. Smlouvu před ustavující schůzí nové Sněmovny podepíší šéfové...

3. listopadu 2025  5:58

Případ vraha Roubala. Svědek se bál o život, skrýval se u novináře Klímy

Sériový vrah Ivan Roubal, jehož zločiny se staly námětem minisérie TV Nova Případ Roubal, patří mezi nejhorší české zločince. Jeho život na statku Pohádka a podezřelé chování popsal muž, který ho...

3. listopadu 2025

Jak a proč se měří spokojenost zaměstnanců? Firmy k tomu mají pádné důvody

Premium

A jak se vám u nás pracuje? Pokládá vám zaměstnavatel čas od času podobnou otázku? Ne? Pak riskuje, že včas neodhalí narůstající nespokojenost v týmu a přijde o klíčové pracovníky.

3. listopadu 2025

Od vydlabaných dýní k lunaparkům hrůzy. Oslavy Halloweenu v USA už nejsou zábava

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Halloween skončil, ale Amerika se z něj ještě nyní chvěje. „Projít se tady v Chicagu ulicemi po setmění bylo docela šokující. Mám pocit, že každý rok v těch výzdobách lidé víc šlapou na plyn....

3. listopadu 2025

Green Deal nás zničí, píší firmy šéfce EK. Brusel řeší, jak nepohřbít těžký průmysl

Premium

Evropské výrobní firmy ničí Green Deal. I když ho mnozí manažeři dřív podporovali, dnes upozorňují, že způsob jeho zavádění vede ke katastrofě v průmyslu. Aliance 78 energeticky náročných firem...

3. listopadu 2025

12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi

Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....

EU slibuje u Mercosuru větší ochranu, zemědělci jí nevěří

Obchodní smlouva mezi Evropskou unií a skupinou jihoamerických zemí z tzv. Mercosuru, by se mohla po dvou dekádách vyjednávání finálně podepsat letos těsně před Vánoci. Evropská komise v říjnu kvůli...

3. listopadu 2025

Epidemie nespavosti. Trpí jí třetina Čechů, lidé sahají po „zázračných“ produktech

Premium

Nespavostí v různých formách trpí až třetina dospělé populace. Z toho více než desetina lidí má závažné problémy se spánkem, které negativně ovlivňují denní fungování. „Výskyt nespavosti se s věkem...

3. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.