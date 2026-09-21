V pondělí (dnes) bude ráno polojasno, během dne ale začne přibývat oblačnosti. V severovýchodní polovině Česka se objeví četné přeháňky, jinde budou spíše ojedinělé. Večer bude od západu oblačnosti i srážek ubývat. Nejvyšší teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů, na jižní Moravě může být až 18 stupňů. Vítr místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h). Večer bude vítr částečně slábnout.
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V noci na úterý budou přeháňky postupně ustávat a v Čechách začne od západu ubývat také oblačnosti. Teploty klesnou na 10 až 6 stupňů. Přes den bude oblačno až polojasno, na severu a severovýchodě místy až zataženo. Ve východní polovině území se místy objeví přeháňky, které budou odpoledne od západu postupně ustávat. Teploty vystoupají na 12 až 17 stupňů.
Ve středu bude polojasno až oblačno, přechodně může být i jasno. Ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. V Jeseníkách a Beskydech budou dopoledne přeháňky. Noc bude poměrně chladná, v Čechách mohou při uklidnění větru teploty klesnout až ke dvěma stupňům a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den by teploty měly být mezi 14 až 19 stupni.
Ve čtvrtek začne od západu přibývat oblačnosti. Především v Čechách se místy objeví déšť nebo přeháňky, večer budou srážky postupně ustávat. Ráno se mohou ojediněle vytvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 až 4 stupně, při malé oblačnosti a slabém větru až ke dvěma stupňům. Přes den bude 15 až 20 stupňů, na západě Čech místy jen kolem 13 stupňů.
V pátek bude většinou oblačno. Na severu a severovýchodě se místy objeví přeháňky nebo občasný déšť, srážky ale budou postupně ustávat a oblačnosti bude ubývat. Teploty vystoupají na 14 až 19 stupňů.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Od víkendu se počasí začne zlepšovat. Meteorologové očekávají polojasno až jasno, ráno se mohou ojediněle objevit mlhy. Noční teploty zůstanou nízké, mohou klesnout až k jednomu stupni a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den se ale začne výrazně oteplovat. Teploty mohou postupně vystoupat ze 16 až 21 stupňů až na 25 stupňů.