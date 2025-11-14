Prodloužený víkend se státním svátkem 17. listopadu přinese trochu pošmourné počasí, ale první dva dny ještě s teplotami nad deset stupňů Celsia.
O víkendu příliv teplého vzduchu od jihu zeslábne a v pondělí přes naše území přejde od severozápadu studená fronta, uvádí Český hydrometeorologických ústav. A za ní k nám pronikne studený vzduch.
Předpověď na sobotu 15. listopadu
V sobotu bude zataženo až oblačno, na horách a ojediněle i jinde polojasno. Místy mlhy a ojediněle mrholení. Na severu území přechodné přibývání frontální oblačnosti a ojediněle déšť.
Teploty v noci klesnou k 7 až 2 °C, při malé oblačnosti a bezvětří se dostanou k nule. Nejvyšší denní teploty vyšplhají k 6 až 11 °C, při zmenšené oblačnosti až 13. V tisíci metrech na horách bude kolem devíti stupňů, na Šumavě až 13 °C.
V pátek na Šumavě padaly letité teplotní rekordy. V Kašperských Horách bylo 21 stupňů
Jaké bude počasí v neděli 16. listopadu
Neděle bude zatažená až oblačná, zpočátku místy mlhavá. Ale během dne bude přechodně místy polojasno. Místy občas zaprší nebo se spustí mrholení.
V noci teploty spadnou na sedm až tři stupně, přes den bude o maličko tepleji než v sobotu, teploměry ukážou 8 až 13 °C.
Počasí v pondělí 17. listopadu
V pondělí se oproti víkendu ochladí. Obloha bude zatažená, od severozápadu se bude do Česka hnát déšť nebo přeháňky. A dokonce i sněhové. Zpočátku jen na horách, ale postupně přijdou od severozápadu sněhové srážky i v polohách nad 400 metrů. K večeru od severozápadu ubývání srážek a později i oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku místy mlhy.
Teploty v noci klesnou k šesti až dvěma, přes den zůstanou pod deseti stupni, mezi 3 až 7 °C, na Moravě a ve Slezsku 5 až 9 stupni. Během odpoledne se bude ochlazovat.
A po víkendu přijde slunečnější počasí. Teploty ovšem v noci klesnou pod nulu, až na minus tři stupně Celsia, při uklidnění větru až na -5 °C. Přes den se na teploměrech ukáže 2 až 6 °C.