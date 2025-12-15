Týden budou provázet mlhy a nízké teploty. Místy hrozí i námraza

  6:36
V pondělí a v první polovině týdne přetrvá inverzní počasí. V noci budou teploty kolem 0 °C, přes den až do 7 °C. Ojediněle se objeví mrholení, na Českomoravské vrchovině a na jihu Moravy místy i mrznoucí. Vyskytovat se budou také mlhy, od vyšších poloh často mrznoucí. „Teploty v noci budou klesat většinou na +1 až -3 °C, přes den bude od 4 do 9 °C, při mlze nebo nízké oblačnosti jen kolem 2 °C,“ říká Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu.
mlha, počasí

mlha, počasí | foto: MF DNES

V pondělí bude místy zataženo nízkou oblačností, ojediněle budou mlhy i mrznoucí. Ojediněle, na Moravě místy mrholení, na Českomoravské vrchovině i mrznoucí. Na horách jasno nebo skoro jasno a během dne rozpouštění oblačnosti místy i na severovýchodě Moravy, ve Slezsku a v Čechách.

Večer se opět vytvoří mlhy. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 0 do 4 °C, při slunečném počasí kolem 6 °C, v tisíci metrech na horách kolem 4 °C, na Šumavě kolem 9 °C. Slabý vítr z jižních směrů 1 až 4 m/s. Zejména na severu Čech a ve Slezsku vítr místy mírný 3 až 7 m/s.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

V noci na úterý čekejte zataženo až oblačno, zejména na východě místy až polojasno. Na Českomoravské vrchovině místy, jinde jen ojediněle, mrholení, i mrznoucí. Nejnižší teploty 1 až -3 °C. Slabý vítr povane z jižních směrů do rychlosti 4 m/s. Na severu Čech, ve Slezsku a Českomoravské vrchovině vítr místy mírný 3 až 7 m/s.

V úterý bude zataženo až oblačno, zejména na východě místy až polojasno. Na Českomoravské vrchovině čekejte místy mrholení, i mrznoucí. Ojediněle mlhy, od vyšších poloh i mrznoucí s tvorbou námrazy. Nejvyšší teploty 0 až 4 °C, na východě Moravy a ve Slezsku místy kolem 7 °C. Slabý vítr z jižních směrů do 4 m/s. Na severu Čech, ve Slezsku a Českomoravské vrchovině vítr místy mírný 3 až 7 m/s.

Ve středu bude oblačno až zataženo, odpoledne a večer místy polojasno, hlavně v Čechách. Nejnižší noční teploty 1 až -3 °C, na východě při mírném větru kolem 4 °C. „Nejvyšší denní teploty 1 až 5 °C, na východě Moravy a ve Slezsku až 8 °C. Slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 3 m/s. Na Moravě a ve Slezsku vítr mírný 2 až 6 m/s,“ uvádí Handžák.

Zataženo, mlha a téměř bez slunce. Po nadprůměrných teplotách se ochladí

Ve čtvrtek bude jasno nebo skoro jasno. Zejména na Moravě místy nízká oblačnost nebo mlhy, v noci a ráno i mrznoucí. Nejnižší noční teploty v rozmezí 1 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty se vyšplhají na 5 až 9 °C, při mlze a nízké oblačnosti kolem 3 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 3 m/s.

V pátek předpokládají meteorologové jasno nebo polojasno, místy, postupně na většině území zataženo s nízkou oblačností, místy mrholení a mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C, při nízké oblačnosti kolem 2 °C. Slabý jižní až jihovýchodní vítr 1 až 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí: Zataženo až oblačno, místy mrholení nebo slabý déšť. Ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 C, při zmenšené oblačnosti až 9 °C.

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

15. prosince 2025

