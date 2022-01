Přes týden a o víkendu na horách nasněží, noci budou i nadále mrazivé

„Období od 24. ledna do 20. února jako celek očekáváme teplotně průměrné, srážkově nadprůměrné,“ uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve svém měsíčním výhledu.



Týdenní průměry nejvyšších denních teplot se budou ve všech čtyřech týdnech pohybovat kolem tří stupňů. Tento týden bude v Čechách s denními teplotami do 6 stupňů připomínat spíš podzim, na Moravě bude kolem nuly.

Nejnižší noční budou v prvním a druhém týdnu kolem minus dvou stupňů Celsia a v následujících dvou týdnech do 20. února kolem minus čtyř stupňů.

Srážky očekávají meteorologové tento týden nadprůměrné, v dalších třech týdnech měsíčního výhledu má množství srážek postupně klesat.

Obloha na Českem by měla být až do čtvrtka zatažená, ojediněle se mohou tvořit mlhy. Alespoň občas by slunce mohlo zasvítit od pátku, kdy se oblačnost změní na proměnlivou. Na horách bude oblačnost provázet slabé sněžení. V nížinách budou srážky převážně dešťové či smíšené.

Více sněhu by na horách mělo připadnout v pátek a o víkendu, kdy meteorologové očekávají četné sněhové přeháňky. Ojediněle se mohou ke konci týdne v Česku objevit i bouřky.

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz