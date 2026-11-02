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Mlhy, mráz i oblačnost. Meteorologové očekávají chmurný začátek měsíce

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  7:01
Ilustrační foto

Ilustrační foto | foto: Petr Lemberk, MAFRA

Začátkem týdne očekávejte oblačnost a chladné počasí. Výjimečně se bude objevovat slabý déšť nebo přeháňky. Na horách budou srážky četnější, v polohách nad tisíc metrů může slabě sněžit. Maximální teploty budou okolo 5 až 10 °C. Podle Tomáše Mejstříka z Českého hydrometeorologického ústavu bude oblačnosti ubývat ve druhé polovině týdne. Typickým rysem týdne budou ranní mlhy.

V pondělí bude zataženo nebo skoro zataženo, jen výjimečně polojasno. Ojediněle se budou vyskytovat přeháňky nebo slabý déšť, v polohách nad 900 m většinou sněhové. Nejvyšší teploty 5 až 10 °C, v 1000 m na horách kolem 1 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s. Na Moravě a ve Slezsku vítr mírný 2 až 6 m/s.

V noci na úterý zůstane zataženo nebo skoro zataženo, jen ojediněle až polojasno. K ránu se vyskytnou mlhy. Ojediněle bude slabý déšť nebo přeháňky, na horách srážky četnější, v polohách nad 600 m i smíšené nebo sněhové. „Nejnižší teploty 5 až 1 °C, v Čechách při zmenšené oblačnosti kolem -1 °C. Slabý severní nebo severovýchodní vítr do 3 m/s. Na Moravě a ve Slezsku místy vítr mírný 2 až 5 m/s,“ uvedl Mejstřík.

V úterý přes den očekávejte zataženo až oblačno, v severní polovině Čech místy až polojasno. Ráno ojediněle mlhy. Může se vyskytnout slabý déšť nebo přeháňky, na horách srážky četnější, v polohách nad 800 m i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 5 až 10 °C, na horách v tisíci m kolem 1 °C. Slabý, během dne mírný severovýchodní vítr 2 až 6 m/s. Na Moravě a ve Slezsku vítr až čerstvý 4 až 8 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h).

Ve středu bude stále oblačno až zataženo, zejména odpoledne a večer místy polojasno až skoro jasno. Ráno ojediněle mlhy, výjimečně i mrznoucí. Ojediněle se vyskytne slabý déšť, v polohách nad 900 m i sněžení. Nejnižší noční teploty 4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -2 °C.

„Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C. Slabý, během dne zejména na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s (55 km/h),“ říká meteorolog.

V závěru týdne se ochladí. Na horách bude sněžit, v noci může mrznout

Ve čtvrtek již bude jasno až polojasno. Ráno a dopoledne se místy vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty +2 až -3 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C. Slabý, přechodně místy mírný východní vítr 2 až 6 m/s.

V pátek bude pokračovat jasno až polojasno. Ráno a dopoledne, na severovýchodě i večer se ojediněle vyskytne nízká oblačnost nebo mlhy, i mrznoucí. Nejnižší noční teploty 0 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 10 °C, při déletrvající nízké oblačnosti nebo mlze kolem 4 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Meteorologové čekávají jasno až polojasno. Ráno a dopoledne, v závěru období po většinu dne se místy bude udržovat nízká oblačnost nebo mlhy, které mohou být i mrznoucí. Výjimečně se objeví i mrholení. Nejnižší noční teploty +1 až -4 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 9 °C.

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