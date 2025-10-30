Oblačnost a déšť nad Českem vystřídá slunečno a větrno. Rána budou mlhavá

  6:49
Česko čekají mlhavá rána, noci pod bodem mrazu, ale i slunečné počasí. Ve čtvrtek ráno zaprší v Čechách, postupem dne i na Moravě a ve Slezsku. Od západu srážky ustanou a k večeru může přijít i vyjasnění. Místy se lidé dočkají inverzní oblačnosti. Teploty se během nadcházejících dnů dostanou k 17 °C. Začátek příštího týdne bude ještě deštivý, meteorologové však slibují, že poté srážky opadnou.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jan Pešek, MF DNES

Dnes (ve čtvrtek) bude oblačno až zataženo, od západu místy zaprší. Ráno se objeví mlhy, zejména na západě Moravy a severovýchodě Čech. Během dne od západu srážky i oblačnost ubudou. Nejvyšší teploty se pak dostanou na 13 až 17 °C, na západě a severu Čech 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Foukat bude mírný jihozápadní až jižní vítr 3 až 7 m/s, v průběhu dne se změní na čerstvý západní 4 až 9 m/s s nárazy kolem 15 m/s. Vítr bude k večeru slábnout.

V noci na pátek očekává Český hydrometeorologický ústav jasno až polojasno, některá místa v Čechách ráno zaplní mlhy. Nejnižší teploty poklesnou na +4 až 0 °C, při celonočním bezvětří až pod bod nuly, tedy na -3 °C. Vát bude buď slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.

V pátek přes den bude jasno až polojasno, jen místy oblačno. Ráno se v Čechách a postupem dne na jihovýchodě území objeví mlhy nebo nízká oblačnost. Nejvyšší teploty vyrostou k 10 až 15 °C. Zavane slabý proměnlivý nebo jižní vítr 1 až 4 m/s.

Horské řeky zvedl déšť a rychlé tání sněhu. Labe až na 3. povodňový stupeň

V sobotu bude zataženo, s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle lehce zaprší. Během dne se postupně projasní, zejména na horách. Odpoledne od západu postupně přibude frontální oblačnosti. Nejnižší noční teploty spadnou k 8 až 4 °C, při nízké oblačnosti kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty poté naopak vyšplhají na 9 až 13 °C, při polojasnu až na 15 °C. Zafouká mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v západní polovině Čech bude slabší.

V neděli očekává meteorolog Marjan Sandev oblačno až zataženo, od západu pak přijde déšť nebo přeháňky. V noci a ráno se místy vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty v Čechách naopak vyrostou na 10 až 14 °C, na Moravě a ve Slezsku bude tepleji, tedy 13 až 17 °C. Zafouká slabý, proměnlivý, jihovýchodní až jižní vítr 2 až 6 m/s, postupem dne bude vanout ze západu.

Začátek listopadu přinese oteplení, bude až 15 stupňů. Pak se ochladí

V pondělí předpokládá ČHMÚ oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, na Moravě a ve Slezsku srážky četnější. Od západu postupně srážky i oblačnost ustanou. Nejnižší noční teploty klesnou k 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 8 až 13 °C. Foukat bude mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s. K večeru zeslábne a změní svůj směr na jihozápadní.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Jasno až polojasno, přechodně oblačno. Ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty 10 až 15 °C, při déletrvající oblačnosti jen kolem 8 °C.

Oblačnost a déšť nad Českem vystřídá slunečno a větrno. Rána budou mlhavá

Česko čekají mlhavá rána, noci pod bodem mrazu, ale i slunečné počasí. Ve čtvrtek ráno zaprší v Čechách, postupem dne i na Moravě a ve Slezsku. Od západu srážky ustanou a k večeru může přijít i...

Létaly střechy, padaly stromy. Hurikán Melissa po Jamajce dorazil na Kubu

Nejméně deset lidí zabily na Haiti záplavy způsobené hurikánem Melissa. Další nejméně čtyři lidé zemřeli v předchozích dnech na Jamajce a v Dominikánské republice. Hurikán dorazil také na jihovýchod...

29. října 2025  7:17,  aktualizováno  22:20

Evropa zchudla, je bez hodnot a směřuje k zániku, tvrdí Zacharovová

Evropa zchudla a směřuje k sebezničení. Prohlásila to mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová, podle níž zemím evropského bloku schází hodnoty, o které by se mohla opřít.

29. října 2025  21:39

