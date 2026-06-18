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O víkendu udeří tropy. Teploty vyšplhají až na 36 stupňů, dorazí i silné bouřky

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  6:58
S koncem pracovního týdne přichází do Česka tropické teploty, odborníci před nimi varují. Nejteplejším dnem bude podle meteorologa Filipa Smoly z Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ) sobota, kdy teploty místy vystoupají až na 36 stupňů Celsia. Přijdou také silné bouřky a ve vzduchu bude dusno. Od pondělí se pak mírně ochladí.

První koupající na jezeře Milada u Chabařovic. (23.5.2026) | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Ve čtvrtek bude oblačno až polojasno, ráno místy a večer na celém území skoro jasno. „Dnes se po delší době dostanou nejvyšší teploty v nejteplejších oblastech přes tropických třicet stupňů. Nejvyšší pravděpodobnost takových teplot je na jihu Moravy, na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje, a možná také na Plzeňsku,“ uvedl Smola.

Na horách se výjimečně vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty se budou podle Smoly pohybovat mezi 27 až 31 °C, na severovýchodě a východě kolem 25 °C, v 1000 m na horách kolem 22 °C, v Beskydech kolem 19 °C. Foukat bude slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr o rychlosti do 4 m/s.

V noci na pátek předpokládají meteorologové jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty budou mezi 18 až 14 °C, v 1000 m na horách kolem 13 °C. Vítr bude slabý proměnlivý o rychlosti do 3 m/s, nebo bude klidno.

V pátek přes den očekávají meteorologové jasno nebo skoro jasno, během dne až polojasno. Zejména na severu a severovýchodě v horách může podle nich při zvětšené oblačnosti ojediněle pršet nebo mohou přijít bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 30 až 34 °C, na severovýchodě 28 až 31 °C, v 1000 m na horách kolem 25 °C.

„Na většině území platí výstraha před vysokými (žlutými) teplotami, které vydáváme, očekáváme-li překročení jedenatřicítek, severovýchod ale znovu čekají trochu nižší teploty – 28 až 31 °C,“ uvedl Smola.

Vát bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr o rychlosti do 4 m/s, v bouřkách vítr přechodně zesílí.

V sobotu bude obloha jasná až polojasná, při přechodně zvětšené oblačnosti bude hlavně v Čechách pršet a přijdou i silné bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 20 až 16 °C. Nejvyšší denní teploty pak mezi 31 až 36 °C. „V nejteplejších oblastech varujeme i před velmi vysokými (oranžovými) teplotami, tedy při překročení 34 °C,“ řekl Smola. Vítr bude slabý z jižních směrů o rychlosti do 4 m/s, v přeháňkách a bouřkách zesílí.

Do Česka se chystá horká vlna počasí. ČHMÚ varuje před tropickými teplotami

V neděli předpokládají meteorologové polojasno až jasno, postupně oblačno a na mnoha místech přeháňky i silné bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 21 až 17 °C a nejvyšší denní teploty mezi 28 až 33 °C. Foukat bude slabý, přes den místy mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 2 až 6 m/s, v přeháňkách a bouřkách vítr zesílí.

Na pondělí předpověděli meteorologové polojasno až skoro jasno, během dne přechodně až oblačno s občasnými přeháňkami nebo bouřkami, které mohou být i silné. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 20 až 16 °C, nejvyšší denní teploty mezi 26 až 30 °C. Vát bude slabý, přes den mírný severovýchodní až severní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, který v přeháňkách a bouřkách zesílí.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Meteorologové očekávají jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti přijdou ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou mezi 19 až 15 °C, v závěru 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty mezi 26 až 30 °C, v dalších dnech 22 až 26 °C.

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