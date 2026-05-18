Čeká nás oteplení. Meteorologové řekli, kdy se teploty vyšplhají k letním

Autor:
  6:59
Na začátku týdne bude obloha polojasná až oblačná, nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 °C. V průběhu týdne teploty porostou až k letním 25 °C. „Stále ale musíme počítat s přeháňkami a s malou pravděpodobností i bouřkami, které se budou vyskytovat hlavně přes den,“ říká Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
V Turnově kvete sakurová alej. | foto: Jan Pešek, MF DNES

V pondělí bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ráno ojediněle také mlhy. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přeháňky, s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě území bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě pak s doznívajícím deštěm.

„Nejvyšší teploty 16 až 21 °C, na východě a severovýchodě místy kolem 13 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C. Slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku severní až severovýchodní vítr do 4 m/s.,“ uvádí meteorolog Filip Smola.

V noci na úterý bude polojasno až oblačno, na některých místech východní poloviny území až skoro jasno a ojediněle mlhy. Nejnižší teploty 9 až 5 °C, při déletrvající malé oblačnosti i kolem 3 °C s možností přízemních mrazíků, v 1000 m na horách kolem 3 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s nebo klidno.

V úterý přes den čekejte oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo, zpočátku zejména ve východní polovině území až skoro jasno. Ojediněle, přes den se místy vyskytnou přeháňky nebo déšť, s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 °C, na západě 16 až 19 °C, v 1000 m na horách kolem 12 °C. Slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr do 4 m/s.

Ve středu zpočátku bude polojasno až skoro jasno a k ránu se ojediněle vyskytnou mlhy. Od západu bude oblačnosti přibývat a lokálně se budou tvořit přeháňky, výjimečně i bouřky. Večer bude srážek opět ubývat. Nejnižší noční teploty 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C. Vítr slabý proměnlivý nebo západních směrů do 4 m/s.

Balkánská tlaková níže přinese několikadenní déšť. Kdy ustane?

Ve čtvrtek očekáváme polojasno až oblačno a ráno a večer ojediněle, během dne místy přeháňky. Ojediněle se mohou vyskytnout bouřky. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. „Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C, na jihu Moravy až 24 °C. Slabý, během dne přechodně mírný západní až severozápadní vítr 2 až 6 m/s,“ říká Smola.

V pátek bude polojasno až oblačno, ojediněle s přeháňkami, které budou během dne v severovýchodní polovině území četnější. Nejnižší noční teploty 11 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. Slabý, během dne přechodně mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s.

Čekáme polojasno až oblačno, místy s přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Nejnižší noční teploty 12 až 7 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C, postupně až 25 °C.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla"

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Trumpův „bazén“ v D.C. neúprosně modrá, nervozitu budí deadline i skvrny

Renovace jezírka u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. (14....

Renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu pomalu postupuje. Objevují se však obavy, zda se práce stihnou do stanoveného termínu 22. května a jak bude výsledný „bazén“ vypadat. Nátěr na...

Hostil prezidenty i celebrity. Sapíkova restaurace je po 34 letech k pronájmu

Jaroslav Sapík. Restaurace U Sapíků na Klokočné. Dělám ji bez mouky, nedávám...

Slavný český šéfkuchař Jaroslav Sapík nabízí svou restauraci v Klokočné na Praze-východ k pronájmu. Podnik, který vlastní od roku 1992, tak hledá po 34 letech nového provozovatele. Kuchař Sapík se...

Feri opět u soudu. Dívka ho viní ze sundání kondomu, může dojít na závěrečné řeči

Soud projednal případ bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného z dalšího...

Bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri znovu stane u soudu. Soudce nevyloučil, že by se v pondělí mohlo dostat i na závěrečné řeči celého líčení, které se zabývá případem dalšího možného znásilnění. K...

Stádo krav napadlo manželský pár v Rakousku, žena zemřela

Krajina s krávou nedaleko vesnice Leutasch v tyrolských Alpách

V Rakousku zaútočilo stádo krav na manželský pár. Sedmašedesátiletá žena zemřela a její o dva roky mladší manžel utrpěl těžká zranění, informovala policie.Neštěstí se odehrálo v neděli na označené...

18. května 2026  6:53

Český porcelán Dubí v ohrožení. Výrobci proslulého cibuláku hrozí likvidace

Český porcelán z Dubí

Tradiční český výrobce porcelánu, společnost Český porcelán Dubí, může zamířit do likvidace. Firmu, která sídlí u Teplic a jejíž tradice výroby sahá až do roku 1864, a navíc je světově proslulá...

18. května 2026  6:48

V Thajsku zemřela Češka a její přítel, oceňovaný mladý filmař

Dopravní situace v centru thajského Bangkoku.

Při dopravní nehodě v Thajsku zemřela Češka a její irský přítel, mladý filmař Max Hendrickson. Informovala o tom v neděli irská média. K nehodě došlo ve čtvrtek brzy odpoledne na Doi Inthanon v...

18. května 2026  6:38

Při letecké show v USA se srazily dvě stíhačky

Při letecké show na vojenské základně v americkém Idaho se srazily dvě...

Při letecké show na vojenské základně v americkém státě Idaho se ve vzduchu srazily dvě stíhačky. Posádky se bezpečně katapultovaly, píše s odvoláním na organizátory agentura AP.

18. května 2026  6:14

Patří hidžáb na soutěž miss? Německo se pře, finalistku řeší i v parlamentu

Premium
Obchodní model. Soutěžící Sayedová si založila na hidžábech prosperující byznys.

Pro Německo to byla premiéra. Jedna ze soutěžících Miss Německo Büsra Sayedová, sedmadvacetiletá podnikatelka s imigračními kořeny, která se narodila v Osnabrücku a žije v Berlíně, se nedávno...

18. května 2026

Efekt Červené královny: Proč obrovské pracovní úsilí nikam nevede? Máme návod

ilustrační snímek

Máte pocit, že čím více dovedností ovládáte a čím více certifikátů jste získali, tím více jste v očích trhu práce jen „stále tak nějak průměrní“? Vítejte v realitě efektu Červené královny. Světa, kde...

18. května 2026

Ceny bytů nesrazí ani rychlejší povolování. Kapacity stavařů nestačí, líčí realitní expert

Premium
Dominik Ženatý

Zvýšit výstavbu tak, aby byty zlevnily, v Česku nepůjde, ani kdyby se stavební řízení zrychlilo. Není na to dost stavebních dělníků, říká konzultant developerských projektů a ředitel společnosti DOMA...

18. května 2026

Pivní expanzi do Čech započala Kofola na Zbraslavi. Táhnout ji má Zubr

Zbraslavský hostinec pod náměstím se nově proměnil v první pražskou restauraci...

Cestu za dobytím českého pivního trhu zahájila Kofola v Praze na Zbraslavi. Právě zde v bývalém hotelu Darwin se Zbraslavským hostincem otevřela svou první restauraci v Čechách pivní značka Zubr,...

18. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Drogových otrav přibylo o polovinu. Čechy zabíjí nové drogy, ale i běžné léky

Premium
ilustrační snímek

Loni v Česku zemřelo v důsledku předávkování drogami 111 lidí. Oproti předchozímu roku (77) je to dramatický nárůst téměř o polovinu. Z celkových 257 případů intoxikací, ke kterým vyjížděla policie,...

18. května 2026

Izrael navzdory příměří opět udeřil na jihu Libanonu. Zemřelo pět lidí, včetně dětí

Místní obyvatelé stojí mezi troskami a vozidly zničenými při izraelském...

Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu, podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně pět lidí, včetně dvou dětí. Informuje o tom agentura...

17. května 2026  21:55

