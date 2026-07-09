Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Meteorologové řekli, kdy se vrátí tropy. Srážek bude minimum

Autor:
  7:39
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Bičiště OndřejMAFRA

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
30 fotografií
Ve čtvrtek bude na území Čech převážně slunečno. Na severovýchodě a východě může nastat místy až oblačnost a výjimečně se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Slunečné a teplé počasí lze očekávat i v následujících dnech, víkend bude ve znamení jasné oblohy. Čekat lze jen občasné a slabé přeháňky.

Do střední Evropy bude od západu zasahovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na naše území přinese slunečné letní počasí. Ve čtvrtek přes den bude většinou malá oblačnost, jen na severovýchodě a východě bude místy až oblačno, výjimečně s přeháňkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a severovýchodě bude o něco chladněji. Během dne bude foukat mírný severozápadní až severní vítr, který k večeru zeslábne.

Slunečné a teplé počasí bude pokračovat i v následujících dnech. Slabé přeháňky se objeví jen ojediněle při přechodně zvětšené oblačnosti na severu a severovýchodě. Ranní teploty budou klesat většinou na 15 až 10 °C, odpolední maxima pak vystoupí nad letních 25 °C. Výjimečně teploty překročí i tropickou třicítku.

Čtvrtek bude jasný až polojasný. Během dne se na severu a severovýchodě obloha přechodně zatáhne, ojediněle se objeví přeháňky. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 23 až 27 °C, na severu a severovýchodě zůstanou mezi 20 do 23 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 17 °C. Mírný severozápadní až severní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s k večeru utichne.

V noci na pátek bude jasno až polojasno. Nejnižší teploty klesnou na 14 až 9 °C. Foukat bude jen slabý severozápadní vítr s rychlostí do 3 m/s, místy bude zcela bezvětří.

V pátek přes den bude skoro jasno až polojasno. Na severu a severovýchodě se během dne obloha přechodně zatáhne. Nejvyšší teploty dosáhnou 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě území zůstanou mezi 21 až 24 °C. Na horách v tisíci metrech bude kolem 19 °C. Slabý proměnlivý vítr se přes den změní na mírný severozápadní až severní o rychlosti 2 až 5 m/s.

Začátek týdne bude deštivý a chladný, v druhé polovině se do Česka vrátí třicítky

V sobotu bude pokračovat jasné až polojasné počasí. Zejména na severovýchodě se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 14 až 10 °C. Přes den maxima vystoupí na 25 až 30 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 24 °C.

V neděli bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají až na 31 °C, na severu a severovýchodě bude okolo 25 °C. Přes den bude foukat mírný severní vítr o rychlosti 2 až 5 m/s.

V pondělí bude pokračovat slunečné počasí s jasnou až polojasnou oblohou. Během dne se při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle objeví přeháňky. Nejnižší noční teploty klesnou na 16 až 12 °C. Přes den maxima vystoupí na 28 až 32 °C, na severu a severovýchodě se budou pohybovat kolem 26 °C.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:

Bude jasno až polojasno, při přechodně zvětšené oblačnosti se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejnižší noční teploty budou 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 32 °C.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Vyostřená atmosféra na summitu NATO trvá. Babiš na fóru dostal čestné místo

Premiér Andrej Babiš v první řadě na fóru obranného průmyslu. (7. července 2026)

Od našich zpravodajů v Turecku Zatím to moc nevypadá, že na summitu NATO v turecké Ankaře bude Česká republika mluvit jednotně. Prezidenta Petra Pavla sice předběžné opatření Ústavního soudu vypravilo na akci v rámci české...

OBRAZEM: Festival nejtvrdší muziky otevřely soutěže v bolestivých disciplínách

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší...

Na trutnovském Bojišti odstartovala pětidenní uznávaná přehlídka nejtvrdší metalové hudby Obscene Extreme. Součástí prvního dne 27. ročníku je i Freak Festival se soutěžemi v bizarních a často velmi...

V džínách naostro rozdráždila Ameriku. Lolitku z ní udělala vlastní matka

Brooke Shieldsová ve slavné reklamě na džíny Calvin Klein

Desítky let před tím, než část světa pobouřila Sydney Sweeney v reklamě na džíny, vzbudila v upjatém denimu skandál náctiletá Brooke Shieldsová. Za její kariérou, která často hraničila s dětskou...

Babiš si po společné fotce potřásl rukou s Trumpem. Pohovořil s ním už na večeři

Premiér Andrej Babiš (ANO) a americký prezident Donald Trump si podávají ruku....

Od našich zpravodajů v Ankaře Premiér Andrej Babiš (ANO) si na summitu NATO v Ankaře po středeční společné fotce lídrů potřásl rukou s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Babiš už ráno řekl, že s Trumpem mluvil na úterní...

Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou před neformální večeří na...

Od našich zpravodajů v Turecku Premiér Andrej Babiš (ANO) s manželkou Monikou vyrazil na neformální večeři pro hlavy států a vlád pořádanou prezidentem Turecka Recepem Tayyipem Erdoganem s chotí. Na stejnou akci se jen několik...

Meteorologové řekli, kdy se vrátí tropy. Srážek bude minimum

Tropické počasí v Ústeckém kraji (28. června 2026)

Ve čtvrtek bude na území Čech převážně slunečno. Na severovýchodě a východě může nastat místy až oblačnost a výjimečně se objeví přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 25 °C, na severu a...

9. července 2026  7:39

Český horolezec zahynul ve Švýcarsku na hoře Lyskamm. Trefil jej kámen

Švýcarské Alpy, ilustrační snímek (10. června 2016)

Čtyřiatřicetiletý český horolezec zahynul ve Švýcarsku na hoře Lyskamm. Při výstupu jej zasáhl kámen, informovala policie v kantonu Valais (Wallis). Neštěstí se odehrálo v úterý ráno na 4527 metrů...

9. července 2026  7:28

Pilot letecké školy v Argentině vyskočil ze stroje a zemřel. Přistát musel student

To je ona, Cessna 150. Pan Lotito ji celou snědl. Stačily mu dva roky.

Pilot letecké školy v Argentině během letu vyskočil z letadla a zemřel po pádu na zem. Jeho studentovi se podařilo se strojem bezpečně přistát, uvedla ve středu stanice CNN s odvoláním na sdělení...

9. července 2026  7:04

Američané hlásí, že v Íránu nově zasáhli okolo 90 cílů. Teherán útoky oplatil

Britský premiér Keir Starmer a americký prezident Donald Trump se účastní...

Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM uvedlo, že armáda ve středu dokončila další kolo úderů na Írán. Celkem bylo podle něj zasaženo přibližně 90 íránských cílů.

9. července 2026  6:52

Trump označil íránské vůdce za „choré šmejdy“, Pentagon zahájil nové údery

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americká armáda uvedla, že zahájila další útoky proti Íránu. Cílem je podle ní oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Šéf Bílého domu označil lídry Íránu za šílence a...

8. července 2026  19:07,  aktualizováno  9. 7. 6:42

Nawrocki a Zelenskyj se v Ankaře snažili vyřešit vzájemnou krizi. Neúspěšně

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu lídrů NATO v turecké Ankaře...

Prezidenti Polska a Ukrajiny Karol Nawrocki a Volodymyr Zelenskyj se ve středu znovu setkali na okraj summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, ale nepodařilo se vyřešit historický spor mezi oběma...

9. července 2026  6:32

Trump se rozhodl vyřadit Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus

Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem...

Americký prezident Donald Trump informoval Kongres o svém rozhodnutí vyřadit Sýrii ze seznamu zemí podporujících terorismus, píše agentura Reuters s odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného...

9. července 2026  6:20

Skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje tradičního výrobce klobouků Tonak

„Největší produkce pánských klobouků spadá do časů před hospodářskou krizí a...

Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje stoprocentní podíl v tradičním českém výrobci klobouků Tonak, kterému bez vstupu nového investora hrozilo ukončení činnosti.

9. července 2026,  aktualizováno  6:10

OBRAZEM: Sto let Ducati v Brně. Hon za setinami sekundy ilustrují desítky modelů

Výstava Sto let Ducati ve Wannieck Gallery v Brně ukazuje stoletou historii...

Více než sto let vývoje, desítky ikonických motocyklů a řada světových unikátů. Výstava Ducati 100 let v brněnské Wannieck Gallery provádí návštěvníky historií slavné italské značky od prvních...

9. července 2026

Být OSVČ a nikoliv zaměstnanec se vyplatí od jedné konkrétní částky

ilustrační snímek

Vyplatí se pracovat na IČO, nebo je výhodnější mít zaměstnání na hlavní pracovní poměr? Kdy vám z hrubého příjmu zbude nejvyšší částka? Odpověď záleží na tom, kolik přesně berete.

9. července 2026  5:30

Premiér Babiš zhodnotí, jak se vládě dařilo naplňovat programové prohlášení

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Vláda Andreje Babiše bude vyhodnocovat, jak se jí v první polovině roku dařilo naplňovat programové prohlášení, na kterém se shodla koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Babiš o dosavadních výsledcích...

9. července 2026  5:20

Konec jater z hub a steaku ze zeleniny. Nové nařízení EU změní naše obchody

Premium
Tofu může maso v pokrmech do jisté míry nahradit. Uvaříte z něj prakticky vše,...

Steak, játra, kuře nebo svíčková jsou některá ze slov, která se do budoucna budou moci pojit pouze s masem. Členské státy Evropské unie po europarlamentu na konci června finálně schválily omezení...

9. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.