Ve čtvrtek meteorologové předpovídají jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 °C. Nejvyšší teploty v 1000 m na horách: kolem 25 °C. Slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr do 4 m/s.
V noci na pátek bude jasno. Nejnižší teploty 20 až 15 °C, na severovýchodě až 13 °C Nejnižší teploty v 1000 m na horách: kolem 16 °C, místy i nižší Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek přes den bude jasno, během dne místy přechodně až polojasno. Nejvyšší teploty: 31 až 36 °C. Nejvyšší teploty v 1000 m na horách: kolem 27 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr z východních směrů do 4 m/s, ráno i klidno.
V sobotu očekáváme jasno nebo skoro jasno, během dne místy až polojasno. „Nejnižší noční teploty 21 až 16 °C, na severovýchodě až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 33 až 38 °C. Slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr do 4 m/s, v noci a ráno i klidno,“ uvádí meteorolog Štefan Handžák.
V neděli bude jasno nebo skoro jasno. V Čechách se později odpoledne a večer mohou při zvětšené oblačnosti vyskytnout přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 23 až 18 °C, na severovýchodě až 16 °C. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 °C. Slabý proměnlivý, během dne místy mírný vítr z jižních směrů 2 až 5 m/s.
|
Padne absolutní český rekord 40,4 °C? Meteorologové vyhlížejí extrémní víkend
V pondělí předpokládá ČHMÚ jasno až polojasno, od západu čekáme přibývání oblačnosti a postupně na většině území s deštěm, přeháňkami a bouřkami, i silnými. Nejnižší noční teploty 25 až 20 °C. Nejvyšší denní teploty od 25 °C na západě do 39 °C na východě a jihovýchodě. Slabý jižní až jihozápadní vítr do 4 m/s se bude měnit na mírný severozápadní 2 až 6 m/s a v bouřkách zesílí.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka:
Zpočátku oblačno až zataženo, na většině území déšť, přeháňky a bouřky, i silné. Postupně ubývání srážek a oblačnosti. Nejnižší noční teploty 21 až 16 °C, postupně 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 24 až 29 °C, na jihovýchodě až 32 °C.