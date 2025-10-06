Babí léto se konat nebude, Česko čeká zpočátku týdne deštivější počasí

  7:01
Podle meteorologů z ČHMÚ se babí léto ani v tomto týdnu konat nebude a Česko čeká zpočátku deštivější počasí s teplotami mezi 10 až 15 °C. Závěr týdne bude teplotně podprůměrný, ale s menším objemem srážek. Nejtepleji pak bude ve čtvrtek, kdy se teploty budou pohybovat mezi 14 až 18 °C.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: AP

„V pondělí bude zataženo až oblačno. Místy déšť nebo přeháňky, večer na západě a jihozápadě Čech srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C,“ říká meteorolog Miloš Dvořák z ČHMÚ.

V úterý bude zataženo až oblačno, v jihozápadní polovině Čech a na severovýchodě Moravy a ve Slezsku místy občasný déšť. Na ostatním území bude oblačno až polojasno a jen ojediněle se slabým deštěm. K večeru ubývání deště a místy i oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 17 °C, na jihozápadě a západě Čech.

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Ve středu bude oblačno až zataženo, na severu místy, jinde ojediněle slabý občasný déšť. Přechodně i polojasno, hlavně ráno a dopoledne a ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 11 až 7 °C, při malé oblačnosti kolem 5 °C. Nejvyšší denní teploty 13 až 17 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy přeháňky. Postupně až polojasno a přeháňky ojediněle. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 18 °C.

V pátek bude polojasno, přechodně až oblačno, na severovýchodě ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, při malé oblačnosti až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C.

Od soboty do pondělí bude oblačno až polojasno, na severovýchodě území až zataženo. Místy, zejména na severu a severovýchodě přeháňky, na hřebenech hor postupně smíšené nebo sněhové. Nejnižší noční teploty 10 až 6 °C, postupně 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 12 až 16 °C, postupně 9 až 13 °C.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta hlasů, druhá koalice SPOLU získala 23,36 %. Andrej Babiš prohlásil, že preferuje jednobarevnou...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout do poslední nitky. Snímek Michala Růžičky z Czech Press Photo 2019 ukazuje, jak i z obyčejné...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

V Sydney střílel muž z okna na rušné nákupní ulici, zranil 16 lidí

Nejméně 16 lidí zranil muž v australském Sydney, když v neděli večer začal střílet na rušné nákupní ulici. Na místě střelby vypukla panika, informovala v pondělí policie, která muže následně...

6. října 2025  7:22

Babí léto se konat nebude, Česko čeká zpočátku týdne deštivější počasí

Podle meteorologů z ČHMÚ se babí léto ani v tomto týdnu konat nebude a Česko čeká zpočátku deštivější počasí s teplotami mezi 10 až 15 °C. Závěr týdne bude teplotně podprůměrný, ale s menším objemem...

6. října 2025  7:01

Trump hovořil s Hamásem o ukončení války v Gaze. Jednání označil za pozitivní

Americký prezident Donald Trump o víkendu jednal s palestinským hnutím Hamás o ukončení izraelské války v Gaze a o propuštění rukojmích. Šéf Bílého domu dodal, že jednání rychle pokročila. V Egyptě...

6. října 2025  6:27

Pavel přijme lídry stran. I Okamuru a Macinku, s nimiž Babiš jedná o vládě

Prezident Petr Pavel dokončí úvodní kolečko jednání s předsedy stran, které budou zastoupeny ve Sněmovně po volbách. U Pavla se vystřídají postupně předseda Pirátů Zdeněk Hřib, šéf hnutí SPD Tomio...

6. října 2025  6:05

Všichni to házíme Babišovi, on zamete. V ghettech se těší na „zlatého Andrejka“

Premium

Mostecké sídliště Chanov, čtvrť Předlice v Ústí nad Labem a obec Bečov nedaleko Mostu. Mají hodně společného. Jsou to sociálně vyloučené lokality, kde letos dorazilo ke sněmovním volbám o dost víc...

6. října 2025

ANALÝZA: Babišův triumf. Varianty, jak bude složená vláda

Premium

ANO je v euforii, dostalo 34,5 procenta hlasů a je na něm, aby sestavilo vládu. V koalici SPOLU je velké rozčarování. A hnutí Stačilo! ve Sněmovně není vůbec.

6. října 2025

Nečekaná sněhová bouře uvěznila v táborech Mount Everestu tisíc horolezců

Na tibetských svazích Mount Everestu jsou v plném proudu záchranné práce, sněhová bouře tam v horolezeckých táborech na východní straně hory uvěznila asi 1 000 lidí. S odvoláním na čínská média o tom...

5. října 2025  22:56

Soudruhu Zaorálku. Spisovatelka se ostře opřela do politika kvůli šikmému kostelu

Spisovatelka Karin Lednická se ohradila proti předvolebnímu videu Lubomíra Zaorálka. Bývalý ministr kultury a nynější místopředseda SOCDEM se totiž natočil u známého šikmého kostela v Karviné a...

5. října 2025  21:59

Lidovci míří do opozice, řekl Výborný. Projekt SPOLU má podle něj dál smysl

V neděli odpoledne se sešlo předsednictvo KDU-ČSL. Jeho členové řešili, co dál po volbách, které pro koalici SPOLU celkově znamenaly neúspěch. Lidovci ale získali 16 poslanců, jejich kandidáti v...

5. října 2025  16:22,  aktualizováno  21:36

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kdo vypadnul a kolik Zrádců už hráči odhalili

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

5. října 2025  21:29

RECENZE: Naučné Ratolesti s Geislerovou si bohužel všímají více dospělých než dětí

50 % Premium

Deset dílů v duchu aktuálních společenských jevů slibuje premiérový seriál ČT Ratolesti. Tematicky i osvětově navazuje na Ochránce, jednotlivé příběhy z maloměsta propojují tři postavy: adiktoložka...

5. října 2025  21:20

Sedí Zrádci v křeslech z Křivoklátu? Natáčení reality show odhalilo nový rozměr hradu

Druhá série reality show Zrádci se opět těší velké sledovanosti, a to i díky krásným kulisám. Proč byl vybrán právě Křivoklát a jak náročné je natáčení na středověkém hradě?

5. října 2025  21:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.