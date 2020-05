Ještě do pátku s deštěm, o víkendu ale už bude slunečno a až 21 stupňů

7:29 , aktualizováno 7:29

Déšť a občasné přeháňky, které v posledních dnech zalily vyschlou půdu, vydrží v Česku do pátku. Na horách může do té doby ještě nasněžit. Během víkendu nás už ale čeká slunečné počasí, které přinese oteplení. V sobotu budou nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia, v neděli pak bude až 21 stupňů, uvedl Český hydrometeorologický ústav ve své předpovědi.