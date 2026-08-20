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Silný vítr, déšť a až třícentimetrové kroupy. Česko zasáhnou bouřky

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  7:00
Meteorologové ve čtvrtek očekávají bouřky se silnými nárazy větru a kroupami....

Meteorologové ve čtvrtek očekávají bouřky se silnými nárazy větru a kroupami. (20. srpna 2026) | foto: ČHMÚ

Meteorologové ve čtvrtek očekávají bouřky se silnými nárazy větru a kroupami....
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Silnější deště a bouřky dorazí do Česka už ve čtvrtek odpoledne. Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) očekávají ojediněle silné zejména v jihovýchodní polovině území. Doprovázet je podle nich budou nárazy větru o rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu a až dvoucentimetrové kroupy. V pátek bude situace ještě dramatičtější.

„Na frontálním rozhraní se v závětří Alp prohloubí odpoledne tlaková níže, na které by se měl dle všech modelů s vysokým rozlišením vyvinout pravděpodobně rozsáhlejší bouřkový systém se silnými až velmi silnými nárazy větru (možné i tzv. bow echo),“ vysvětlili odborníci. Do sobotního rána může od čtvrtka místy spadnout až kolem 50 milimetrů srážek.

Ve čtvrtek bude většinou polojasno. Odpoledne a večer postupně od jihozápadu však přibude oblačnost, místy, v jihovýchodní polovině území, se vyskytne četnější déšť nebo přeháňky a místy bouřky i silné. Nejvyšší teploty budou mezi 27 až 32 °C, na západě a severu území kolem 25 °C.

Nejvyšší teploty v 1000 m na horách kolem 18 °C, v Jeseníkách a Beskydech kolem 22 °C. Vát bude slabý, během dne většinou mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

V noci na pátek předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, místy hlavně v jihovýchodní polovině území déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší teploty se dostanou mezi 18 až 13 °C.

V pátek přes den bude většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. „Odpoledne a večer od jihozápadu bude až zataženo a na většině území čekáme déšť, přeháňky, místy i bouřky, které mohou být silné nebo i velmi silné,“ popsal odborník ČHMÚ Marjan Sandev.

„Tam, kde se silné až velmi silné bouřky vyskytnou, mohou nárazy větru dosáhnout kolem 90 km/h, kroupy budou mít velikost kolem 3 cm a přívalové srážky budou dosahovat úhrny kolem 30 mm, v opakovaných bouřkách i kolem 50 mm,“ dodal.

Nejvyšší teploty budou mezi 23 až 28 °C, nejvyšší teploty v 1000 m na horách kolem 19 °C. Bude klidno nebo slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, v bouřkách přechodně zesílí.

Noc plná blesků a nebezpečný zítřek: na Česko se valí dvě vlny silných bouřek

V sobotu odborníci čekají polojasno až skoro jasno, místy přechodně oblačno a jen výjimečně, hlavně na horách se vyskytnou přeháňky. V noci ještě na severovýchodě a východě až zataženo a doznívání deště a ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C, zejména na západě až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr ze západních směrů do 4 m/s.

V neděli bude polojasno až jasno. Během dne od jihozápadu převážně oblačno a odpoledne a večer už jen ojedinělé přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý proměnlivý nebo vítr ze severních směrů do 4 m/s.

V pondělí meteorologové očekávají oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 16 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 25 °C, na jihovýchodě až 27 °C. Slabý severovýchodní až východní do 4 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Bude oblačno až zataženo, na většině území čekají odborníci déšť nebo přeháňky, místy bouřky. Postupně budou srážek ustávat a oblačnost ubývat. Nejnižší noční teploty budou mezi 17 až 12 °C, nejvyšší denní teploty 17 až 22 °C. V úterý na jihovýchodě se dostanou ke kolem 24 °C, v závěru období 22 až 27 °C.

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