Týden přinese tropické teploty, bude až 37 stupňů. O víkendu se ochladí

„Tlaková výše nad střední Evropou bude během pondělního dne přinášet slunečné počasí. Po její zadní straně k nám již od zítra začne proudit teplý vzduch od jihu. V dalších dnech příliv teplého vzduchu ještě zesílí, což znamená, že od středy minimálně do pátku nás čeká vlna veder s teplotami v odpoledních hodinách překračující 30, postupně i 35 °C,“ míní meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) Marjan Sandev.
Dnes bude na většině území jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 24 až 28 °C, na severu a východě území bude trochu chladněji, v 1000 m na horách kolem 18 °C, na Šumavě až 21 °C. Vanout bude slabý proměnlivý vítr směrem z východu o rychlosti 1 až 4 m/s.
V noci na úterý očekávají meteorologové z ČHMÚ jasno. Teploty v údolích klesnou až na 7 °C, na zbytku území se budou pohybovat od 13 do 9 °C. Vát bude slabý proměnlivý vítr, který místy ustane úplně.
V úterý přes den bude také jasno. Nejvyšší teploty se dostanou na 26 až 31 °C. Foukat bude slabý proměnlivý vítr z východních směrů o nízkých rychlostech mezi 1 až 4 m/s.
Ve středu očekává ČHMÚ většinou jasno. Nejnižší noční teploty klesnou na 15 až 11 °C, v údolích ještě o dva stupně méně. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 29 až 34 °C. Převládat bude jihovýchodní vítr, který bude slabý a foukat bude rychlostí do 4 m/s.
I ve čtvrtek bude jasno až polojasno. Nejnižší noční teploty mezi 18 a 13 °C, v údolích klesnou až na 11 °C. Nejvyšší denní teploty budou tropické, vyrostou na 30 až 34 °C, v nížinách dokonce až na 36 °C. Vanout bude mírný jihovýchodní až východní vítr o maximální rychlosti 6 m/s.
V pátek předpokládá Český hydrometeorologický ústav taktéž jasno až polojasno, v Čechách hrozí při zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty budou pod hranicí tropické noci, tedy 19 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 30 až 35 °C, v nížinách až 37 °C. Z jihu bude foukat slabý vítr do 4 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
„Převážně oblačno a od západu na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky. V závěru období ubývání srážek a částečně i oblačnosti. Nejnižší noční teploty 20 až 15 °C, v závěru období 17 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty zpočátku 28 až 33 °C, na východě a jihovýchodě až 35 °C, během období 23 až 28 °C,“ píše Sandev.