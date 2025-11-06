Česko čekají mlhavá rána a slunečná odpoledne. Na horách zasněží

Čtvrteční ráno nad Českou republikou doprovází mlhy a nízké teploty, to se ale postupem dne změní. Meteorologové slibují slunečné počasí a teploty až 15 stupňů. Pátek bude obdobný, jen přibudou mlhy a oblačnost. O víkendu se mlhový fenomén bude stupňovat a v neděli zaprší, ve vyšších polohách se objeví i sněhové vločky. Vstup do nového týdne bude pak ve znamení lehkých přeháněk.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Dāvis Kļaviņš CC-BY-SACreative Commons

Dnes (ve čtvrtek) bude jasno nebo skoro jasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na střední Moravě a v jihozápadní polovině území, na západě Čech se udrží v průběhu celého dne. Nejvyšší teploty vyrostou na 10 až 15 °C, při celodenní mlze kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě až 15 °C. Vanout bude mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech s nárazy kolem 15 m/s.

V noci na pátek čeká meteoroložka z ČHMÚ Jana Hujslová jasno, zpočátku postupně na většině území mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle se podle ní mohou objevit mlhy mrznoucí. Nejnižší teploty spadnou k 7 až 3 °C, při slabém větru se budou pohybovat kolem nuly. Zafouká mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech hrozí nárazy kolem 15 m/s. Zejména v západní polovině Čech bude vítr jen slabý.

V pátek přes den bude zrána většinou zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mohou být i mrznoucí. Na horách a na východě jasno, během dne očekávají meteorologové rozpouštění mlh a nízké oblačnosti. Nejvyšší teploty se dostanou na 10 až 15 °C, při celodenní mlze nebo nízké oblačnosti kolem 6 °C, především v západní polovině Čech. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech čerstvý s nárazy kolem 15 m/s.

V sobotu očekává Český hydrometeorologický ústav většinou zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle také mrholení. Na východě a během dne polojasno až jasno. K večeru na východě přibude oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 až 2 °C, při slabém větru kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty poté naopak vyšplhají na 9 až 14 °C, při celodenní mlze kolem 6 °C. Zafouká slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s.

V neděli bude zataženo až oblačno a místy mlhy. Ojediněle hrozí déšť nebo mrholení, ve vyšších polohách nad 1100 m spadnou srážky smíšené. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 5 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 12 °C. Zafouká slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 m/s.

V pondělí bude zataženo až oblačno, místy slabě zaprší, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle se vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty se dostanou na 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 7 až 11 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.

Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka

Většinou zataženo, místy mlhy a ojediněle mrholení. Ojediněle, přes den místy polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 11 °C.

Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista

6. listopadu 2025  7:06

Poláci začnou vozit americký zkapalněný plyn pro Slovensko a Ukrajinu

Polsko pracuje na dohodě o dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) ze Spojených států na Slovensko a Ukrajinu. Informace agentury Reuters potvrdilo polské ministerstvo energetiky. Ujednání dále...

6. listopadu 2025  7:04

Soud bude řešit dohody o vině a trestu pro klíčové obžalované v Dozimetru

Obvodní soud pro Prahu 9 se bude ve čtvrtek zabývat dohodou o vině a trestu pro Pavla Kosa a Luďka Šteffela. Kos je jedním z nejdůležitějších obžalovaných v celé kauze Dozimetr a přiznal vinu během...

6. listopadu 2025

Okrádala i cikány, lhal exposlanec o ředitelce. Město po letech vymohlo škodu

Okresní soud v Mostě rozhodl ve prospěch radnice v Lomu v jednom z jejích místních sporů. Bývalému městskému radnímu Bronislavu Schwarzovi nařídil uhradit přes 300 tisíc korun jako náhradu škody....

6. listopadu 2025  6:29

Tajfun na Filipínách zabil 140 lidí, prezident vyhlásil stav nouze

Počet obětí, které si vyžádalo řádění tajfunu Kalmaegi na Filipínách, vzrostl na 140, uvedly filipínské úřady. Další lidé se pohřešují, mnoho z nich v centrální provincii Cebu poničené při nedávném...

6. listopadu 2025  6:25

Vláda Petra Fialy podá demisi, Andrej Babiš chce mít novou do konce listopadu

Končící vláda premiéra Petra Fialy na čtvrtečním dopoledním jednání rozhodne o své demisi. Podle Ústavy České republiky to musí udělat po ustavující schůze nově zvolené Poslanecké sněmovny. Teprve po...

6. listopadu 2025  5:47

Odklad emisních povolenek na benzin a plyn o rok nepomůže, shodují se experti

Státy Evropské unie se dohodly na ročním odkladu zavedení nových emisních povolenek na dopravu a vytápění. Opatření, které má zdražit uhlí, zemní plyn, naftu či benzin, by tak nově mělo začít platit...

6. listopadu 2025

ANALÝZA: Socialistu Mamdaniho nevynesla dělnická třída, ale nová třída nájemníků

Premium

Only in New York... Tohle se skutečně může stát jen v New Yorku. Neznámý mladý muž, který měl v životě pouze jedno zaměstnání na plný úvazek, když asi rok pracoval jako poradce v neziskovce, teď bude...

6. listopadu 2025

Kraje začínají rušit víceletá gymnázia. Rodiče na protest podepisují petice

Premium

O místa na víceletých gymnáziích se roky vede spor. Je pro děti přechod ze základní školy na víceleté gymnázium prospěšný? Hned ve dvou krajích v Česku se politici rozhodli, že přednost dají před...

6. listopadu 2025

Dánové řeší průšvih s elektrobusy. Číňané je mohou deaktivovat na dálku

Premium

Země na severu Evropy rozvíjejí intenzivně elektromobilitu v individuální i hromadné dopravě. Dánský dopravní podnik Ruter proto nedávno pořídil stovky nových elektrobusů z Číny. Nyní se však...

6. listopadu 2025

Nacher dostal desítky hlasů i z opačného tábora, Skopečkovi to už nikdo neoplatil

Poslance Patrika Nachera z hnutí ANO mile překvapilo, že ho ve volbě místopředsedy Sněmovny podpořila i část zákonodárců z budoucí opozice. Novinářům po zvolení řekl, že by chtěl ve své nové roli...

5. listopadu 2025  21:47,  aktualizováno  21:50

