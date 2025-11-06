Česko čekají mlhavá rána a slunečná odpoledne. Na horách zasněží

Dnes (ve čtvrtek) bude jasno nebo skoro jasno. Ráno místy mlhy nebo nízká oblačnost, zejména na střední Moravě a v jihozápadní polovině území, na západě Čech se udrží v průběhu celého dne. Nejvyšší teploty vyrostou na 10 až 15 °C, při celodenní mlze kolem 6 °C, v 1000 m na horách kolem 10 °C, na Šumavě až 15 °C. Vanout bude mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech s nárazy kolem 15 m/s.
V noci na pátek čeká meteoroložka z ČHMÚ Jana Hujslová jasno, zpočátku postupně na většině území mlhy nebo nízká oblačnost. Ojediněle se podle ní mohou objevit mlhy mrznoucí. Nejnižší teploty spadnou k 7 až 3 °C, při slabém větru se budou pohybovat kolem nuly. Zafouká mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech hrozí nárazy kolem 15 m/s. Zejména v západní polovině Čech bude vítr jen slabý.
V pátek přes den bude zrána většinou zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mohou být i mrznoucí. Na horách a na východě jasno, během dne očekávají meteorologové rozpouštění mlh a nízké oblačnosti. Nejvyšší teploty se dostanou na 10 až 15 °C, při celodenní mlze nebo nízké oblačnosti kolem 6 °C, především v západní polovině Čech. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 6 m/s, v oblasti Českomoravské vrchoviny a lokálně i na severu Čech čerstvý s nárazy kolem 15 m/s.
V sobotu očekává Český hydrometeorologický ústav většinou zataženo s nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle také mrholení. Na východě a během dne polojasno až jasno. K večeru na východě přibude oblačnosti. Nejnižší noční teploty klesnou k 6 až 2 °C, při slabém větru kolem 1 °C. Nejvyšší denní teploty poté naopak vyšplhají na 9 až 14 °C, při celodenní mlze kolem 6 °C. Zafouká slabý proměnlivý vítr do 4 m/s, na jižní Moravě, Českomoravské vrchovině a na severu Čech mírný jihovýchodní až jižní vítr 3 až 7 m/s.
V neděli bude zataženo až oblačno a místy mlhy. Ojediněle hrozí déšť nebo mrholení, ve vyšších polohách nad 1100 m spadnou srážky smíšené. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat okolo 5 až 0 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 5 až 10 °C, na Moravě a ve Slezsku místy až 12 °C. Zafouká slabý proměnlivý nebo západní vítr do 4 m/s.
V pondělí bude zataženo až oblačno, místy slabě zaprší, nad 1100 m i srážky smíšené. Ojediněle se vyskytnou mlhy. Nejnižší noční teploty se dostanou na 6 až 1 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 7 až 11 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Většinou zataženo, místy mlhy a ojediněle mrholení. Ojediněle, přes den místy polojasno. Nejnižší noční teploty 5 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 11 °C.