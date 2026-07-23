„Po většinu období očekáváme slunečný ráz počasí s letními v závěru až tropickými teplotami,“ říká meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Josef Hanzlík výhledově k úseku do příštího čtvrtka. Nynější čtvrtek a pondělí pak označuje za chladnější a upozorňuje na vysokou pravděpodobnost srážek.
„Dnes a částečně i zítra čekejme převážně přeháňky, s pravděpodobnějším výskytem na horách na severu, severozápadě i severovýchodě. V neděli a v pondělí pak vyšší úhrny na většině území v podobě lokálních přeháněk, bouřek, není vyloučen ani déletrvající déšť,“ dodává Hanzlík z ČHMÚ.
Dnes (čtvrtek) ČHMÚ očekává proměnlivou oblačnost, kterou postupně doplní srážky na většině území. Nevylučuje ani možnost bouřek. Večer bude od jihozápadu srážek ubývat. Teploty vyšplhají k 22 stupňům, na jihu Moravy až 25 °C, v 1000 m na horách bude pak maximálně kolem 11 °C. Zafouká mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s, který k večeru zeslábne.
„V noci na pátek předpokládáme polojasno až skoro jasno. Na severu a zejména na severovýchodě stále bude převládat velká oblačnost a místní občasný déšť nebo přeháňky, jinde srážky jen s malou pravděpodobností,“ popisuje meteorolog Josef Hanzlík. Teploty mohou klesnou až na 7 °C, vítr povane jen slabě.
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V pátek přes den bude polojasno, během dne se přidá více oblaků. Lokálně mohou doznívat přeháňky, které k večeru srážky ustanou a postupně se vyjasní. Nejvyšší teploty se dostanou až na 26 °C, na severu a severovýchodě bude chladněji. Na horách pak kolem 18 °C.
V sobotu bude polojasno až skoro jasno. Teploty vystoupají až k 29 stupňům. Foukat bude pouze slabý proměnlivý vítr z jihu.
Neděle přinese převažující oblačnost, místy bude i zataženo. Od západu většinu území zastihnou přeháňky, místy i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty budou podobné, jako ty sobotní. „Slabý, během dne většinou mírný vítr z jižních směrů 2 až 6 m/s se bude později měnit na západní,“ předpokládá Hanzlík.
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„V pondělí čekáme velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne budou srážky od západu ustávat a oblačnost ubývat až do vyjasnění,“ dokresluje situaci meteorolog Hanzlík. Teploty se na jižní Moravě mohou dostat až na 26°C, na zbytku území budou nepatrně nižší, v rozmezí mezi 20 a 24 stupni. Vítr může dosahovat rychlosti až 8 m/s.
Vyhlídka počasí od úterý do čtvrtka
Jasno nebo skoro jasno. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C, v závěru 16 až 12 °C. Nejvyšší denní teploty v úterý 23 až 27 °C, postupně 27 až 32 °C.