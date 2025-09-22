Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť

V pondělí očekává meteorolog z ČHMÚ Martin Tomáš převážně zataženo, na Moravě a na většině území Slezska ráno a dopoledne zmenšenou oblačnost. V Čechách se podle něj postupně na většině území objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 11 °C, nejtepleji bude na jihovýchodě Moravy, kde se teploty mohou dostat až na 25 stupňů. V 1000 metrech na horách od 7 °C. Vanout bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.
V noci na úterý bude převážně zataženo, místy zaprší. Nejnižší teploty mezi 13 až 9 °C, v západní polovině Čech klesnou až k 7 °C. Většinou bude foukat mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě místy vítr čerstvý 4 až 9 m/s, na některých místech hrozí nárazy kolem 15 m/s.
V úterý přes den bude opět převažovat zatažená obloha, ráno a dopoledne zaprší na velké části území, postupně však přeháňky ustanou. Odpoledne na severozápadě a severu Čech oblačnost opadne. Nejvyšší teploty se dostanou k 11 až 16 °C. Většinu území prolétne mírný severovýchodní až severní vítr s intenzitou 2 až 6 m/s, větrné podmínky na Moravě budou srovnatelné s těmi z noci.
Ve středu se čeká oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě z rána mírná oblačnost. Zejména v jihozápadní polovině území zaprší, k večeru však budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 10 až 14 °C. Čerstvý, mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s bude odpoledne slábnout.
Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz
Ve čtvrtek předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, zejména z rána, oblačno. Na jihozápadní polovině území podle ČHMÚ zaprší, k večeru budou srážky mírnější. Nejnižší noční teploty spadnou na 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 10 až 14 °C. Čerstvý, mírný východní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s bude odpoledne slábnout.
V pátek očekává ČHMÚ oblačno až zataženo, místy hrozí déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty opět kolem 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyšplhají na 12 až 16 °C. Slabý, přes den mírný východní vítr 2 až 6 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Polojasno až jasno, na začátku a konci období oblačno a ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, v údolích až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C.