Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť

Autor:
  6:48
Po teplotních rekordech, které zažilo Česko uplynulý víkend, přichází vlna ochlazení. Podzimní teploty se již od pondělního rána pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Přes den budou teploty do 16 stupňů Celsia a přibude vysoká oblačnost. Podobný scénář pak čeká celé území i v průběhu týdne.
(ilustrační foto)

(ilustrační foto) | foto: Martin Stolař, MAFRA

V pondělí očekává meteorolog z ČHMÚ Martin Tomáš převážně zataženo, na Moravě a na většině území Slezska ráno a dopoledne zmenšenou oblačnost. V Čechách se podle něj postupně na většině území objeví déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší teploty od 11 °C, nejtepleji bude na jihovýchodě Moravy, kde se teploty mohou dostat až na 25 stupňů. V 1000 metrech na horách od 7 °C. Vanout bude mírný vítr ze severních směrů o rychlosti 3 až 7 m/s, místy s nárazy kolem 15 m/s.

V noci na úterý bude převážně zataženo, místy zaprší. Nejnižší teploty mezi 13 až 9 °C, v západní polovině Čech klesnou až k 7 °C. Většinou bude foukat mírný severovýchodní až severní vítr 2 až 6 m/s, na Moravě místy vítr čerstvý 4 až 9 m/s, na některých místech hrozí nárazy kolem 15 m/s.

V úterý přes den bude opět převažovat zatažená obloha, ráno a dopoledne zaprší na velké části území, postupně však přeháňky ustanou. Odpoledne na severozápadě a severu Čech oblačnost opadne. Nejvyšší teploty se dostanou k 11 až 16 °C. Většinu území prolétne mírný severovýchodní až severní vítr s intenzitou 2 až 6 m/s, větrné podmínky na Moravě budou srovnatelné s těmi z noci.

Ve středu se čeká oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě z rána mírná oblačnost. Zejména v jihozápadní polovině území zaprší, k večeru však budou srážky ustávat. Nejnižší noční teploty klesnou k 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyrostou na 10 až 14 °C. Čerstvý, mírný východní až severovýchodní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s bude odpoledne slábnout.

Radarový snímek srážek

Aktuální radarový snímek srážek nad Českou republikou. Více na Pocasi.iDNES.cz

Ve čtvrtek předpokládají meteorologové oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě, zejména z rána, oblačno. Na jihozápadní polovině území podle ČHMÚ zaprší, k večeru budou srážky mírnější. Nejnižší noční teploty spadnou na 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 10 až 14 °C. Čerstvý, mírný východní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s bude odpoledne slábnout.

V pátek očekává ČHMÚ oblačno až zataženo, místy hrozí déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty opět kolem 10 až 6 °C. Nejvyšší denní teploty naopak vyšplhají na 12 až 16 °C. Slabý, přes den mírný východní vítr 2 až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

Polojasno až jasno, na začátku a konci období oblačno a ojediněle přeháňky. Ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 10 až 5 °C, v údolích až 3 °C. Nejvyšší denní teploty 14 až 19 °C.

Vstoupit do diskuse

Kunovský: Ať politici nefilozofují a začnou se stavět byty, hrozí průšvih

Nejčtenější

Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“

Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na lánském zámku. Podle archivářů a expertů je většina slov na pěti stránkách formátu A5 v angličtině....

OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas

Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké Británie a i se svou ženou Melanií navštívil královskou rodinu. Společně povečeřeli i zhlédli vojenskou...

Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou

Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a jeho chotí Melanií přistála na hradě Windsor, kde je přivítal princ a princezna z Walesu a následně...

Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena

Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech předložit fotografické a vědecké důkazy o tom, že první dáma Francie je žena. Prezidentský pár chce...

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

Po prosluněném víkendu nastává vlna ochlazení. Studená fronta přinese déšť

Po teplotních rekordech, které zažilo Česko uplynulý víkend, přichází vlna ochlazení. Podzimní teploty se již od pondělního rána pohybují kolem 10 stupňů Celsia. Přes den budou teploty do 16 stupňů...

22. září 2025  6:48

Odstartuje hlavní líčení Dozimetru. Mohou padnout vysoké tresty vězení

V pondělí začíná hlavní líčení kauzy Dozimetr. Před obvodním soudem pro Prahu 9 stane skupina kolem vlivného podnikatele Michala Redla. Ten se svými spolupracovníky podle obžaloby ovlivňoval zakázky...

22. září 2025  6:35

Slova o mučednictví, slzy v očích. Tisíce příznivců se rozloučili s Charliem Kirkem

Za přísných bezpečnostních opatření se několik desítek tisíc lidí shromáždilo na stadionu v Glendale v Arizoně na poslední rozloučení se zastřeleným pravicovým aktivistou Charliem Kirkem. Stadion s...

21. září 2025  22:46,  aktualizováno  22.9 6:29

Nestojíme o sjednocení s Jihokorejci a jaderných zbraní se nevzdáme, řekl Kim

LDR nestojí o sjednocení s Jižní Koreou ani se nehodlá vzdát svých jaderných zbraní. Uvedl to severokorejský vůdce Kim Čong-un. Kim také prohlásil, že má dobré vzpomínky na amerického prezidenta...

22. září 2025  6:17

Kanada, Austrálie, Velká Británie a Portugalsko uznaly oficiálně Stát Palestinu

Austrálie, Británie a Kanada formálně uznaly Stát Palestinu, na síti X to oznámili premiéři této trojice zemí. V prohlášeních premiéři Británie, Kanady a Austrálie Keir Starmer, Mark Carney a Anthony...

21. září 2025  15:22,  aktualizováno  22.9 6:08

Nejvíce let ve zdraví prožijí lidé na Maltě, Česko patří k průměru, zjistil výzkum

Ženy žijí déle a více let prožijí ve zdraví. Muži více riskují a k lékařům často chodí pozdě, ukazují data Eurostatu. Česko je ve srovnání s EU zhruba na průměru, Slovensko se výrazně propadlo....

22. září 2025

K zásobníku jen v nehořlavé kombinéze. V podzemí u Příbrami jsou miliony kubíků plynu

Premium

Ve zvlněné krajině na jihozápadu Středočeské pahorkatiny se pole a pastviny střídají s pásy jehličnatých lesů, místy jsou stále patrné i stopy po dřívější hornické těžbě. Oblast však skrývá i...

22. září 2025

Ústavní soud je suverén, ale nemyslím si, že by měl rozhodovat volby, říká Konečná

První referendum má být o obraně. Vynakládat na ni pět procent HDP je brutální závazek pro všechny občany České republiky včetně nemluvňat a důchodců, říká lídryně Stačilo! Kateřina Konečná. Ve...

22. září 2025

Covid je zpět, objevují se další příznaky. Do Česka dorazí 700 tisíc dávek nové vakcíny

Premium

Do Česka dorazily nové covidové vakcíny pro aktuální sezonu. Zatím jde o první várku, zhruba 140 tisíc dávek. Do konce listopadu by mělo přijít všech celkově objednaných 700 tisíc dávek za půl...

22. září 2025

Jak se Mosadu podařilo zabít Nasralláha, který skoro nevylézal z podzemí

Premium

Ochromení teroristů Hizballáhu explodujícími pagery bylo považováno za mimořádnou akci v dějinách tajných služeb. Ve stejnou dobu ale Mosad, jak se teď ukázalo, provedl ještě větší majstrštyk, aby...

22. září 2025

Proč jít na pivo? Aby lidé viděli, že se umíme dohodnout, tepal Rakušan Hřiba

Volební lídři a šéfové Pirátů a STAN, tedy Zdeněk Hřib a Vít Rakušan se střetli v rámci televizního debaty na ČT24. Řešila se samozřejmě kauza Dozimetr či údajná nahrávka, která má Rakušana před...

21. září 2025  23:36

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2 a kdo vypadnul

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

21. září 2025  22:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.