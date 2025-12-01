Mlhy, oblačno, srážky. Meteorologická zima začala, ale na sníh zapomeňte

Česko se po sněhových nadílkách z minulého týdne dočká oteplení. S příchodem meteorologické zimy přijde podzimní počasí, takže na území očekávají meteorologové slabé srážky, oblačnost a místy mlhy. O víkendu srážek přibude, na horách mohou být i sněhové. Nejvyšší teploty kolem 7 °C, nejnižší pak kolem nuly.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Dnes, tedy v pondělí, bude převážně zataženo, ojediněle se přidá déšť nebo mrholení, ráno i mrznoucí, nad 900 m se mohou objevit sněhové vločky. Odpoledne očekávají meteorologové v Čechách, večer ojediněle i na Moravě a ve Slezsku polojasno. Místy se budou udržovat mlhy, ojediněle i mrznoucí. Nejvyšší teploty budou kolem 1 až 6 °C, v 1000 m na horách kolem 0 °C. Zavane slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.

V noci na úterý předpokládá Český hydrometeorologický ústav zataženo s nízkou oblačností, v Čechách ojediněle polojasno. Místy se přidají mlhy a ojediněle mrholení, i mrznoucí. Nejnižší teploty mezi +2 až -2 °C, při zmenšené oblačnosti klesnou až k -5 °C. Foukat bude zejména na Českomoravské vrchovině a na severu Čech, a to mírný jihovýchodní až jižní vítr o rychlosti 2 až 6 m/s.

V úterý přes den bude i nadále převážně zataženo s nízkou oblačností, na horách a na východě ale anticipuje meteoroložka Petra Sýkorová ojediněle polojasno. „Místy počítejte s mlhou a ojediněle mrholením, místy i mrznoucím,“ tvrdí. Nejvyšší teploty vyrostou na 0 až 5 °C. Větrná předpověď zůstává stejná jako v noci.

Bílé Vánoce? Jedno velké město šanci má, jinde je spíš nečekejte

Ve středu čeká ČHMÚ zataženo, místy mlhy, výjimečně i mrznoucí. Na horách a na východě bude místy skoro jasno až polojasno. Ojediněle se vyskytne mrholení, může být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty klesnou k +3 až -1 °C, při malé oblačnosti až k -3 °C. Nejvyšší denní teploty naopak kolem 0 až 5 °C, při malé oblačnosti až 7 °C. Zafouká slabý jihovýchodní vítr do 3 m/s, hlavně na Českomoravské vrchovině a na severu Čech o intenzitě kolem 2 až 5 m/s.

Ve čtvrtek zůstane většinou zataženo s nízkou oblačností. Místy se vyskytnou mlhy a ojediněle mrholení, rovněž jako v předchozích dnech může být i mrznoucí. Nejnižší noční teploty spadnou na 4 až 0 °C, při zmenšené oblačnosti až na -2 °C. Nejvyšší denní teploty se dostanou na 0 až 5 °C, na jihovýchodě a východě až 7 °C. Povětrná situace bude obdobná, jako ve středu.

V pátek předpokládá meteoroložka Sýkorová zataženo až oblačno, místy s mlhami. „Ojediněle se přidá déšť nebo mrholení, nad 1100 m sněžení,“ slibuje. Nejnižší noční teploty klesnou ke +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 2 až 7 °C. Zavane slabý jihovýchodní vítr do 4 m/s, místy o rychlosti až 6 m/s.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí:

Zataženo až oblačno, ojediněle mlhy. Místy déšť nebo přeháňky, na horách i sněhové. Nejnižší noční teploty +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 2 až 7 °C.

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Fotografie Evelyn McHaleová vyšla v roce 1947 v časopise Life.

Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny Empire State Building. Fotka jejího na první pohled nedotčeného těla se objevila v prestižním časopisu...

Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují

Bytový komplex v Hongkongu zachvátil rozsáhlý požár. (27. listopadu 2025)

Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně 11 zasahujících hasičů. Z komplexu se podařilo stovky lidí evakuovat, ale podle různých zdrojů je na...

Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let

Jorga Kotrbová v pohádce Zlatovláska (1973)

Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné filmové pohádky, kde si zahrála spolu s Petrem Štěpánkem. Jejím hlasem promlouvala například major...

Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil

Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku Zdeněk Hřib (Piráti) a Andrej Babiš...

Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi Andreji Babišovi QR kód, po jehož načtení by podle něj Babiš mohl vrátit státu miliardy za neoprávněné...

Babiš se rozplakal, když mluvil o synovi. Jak chce řešit střet zájmů, neřekl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se na mimořádné schůzi Sněmovny rozplakal, když...

S knihou o Agrofertu, který označil za své dítě budované třicet let, přišel ve čtvrtek k řečnickému pultu ve Sněmovně předseda ANO Andrej Babiš. „Toustový chléb jsem vám nepřinesl,“ řekl Babiš,...

Okamurova první zahraniční cesta. Na Slovensko za Ficem přijede i s Turkem

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....

Šéf Sněmovny v úterý vyrazí na Slovensko. Na setkání s tamními špičkami bere i kandidáty Motoristů na ministry. Předseda SPD Tomio Okamura se chystá na svou první zahraniční cestu v roli šéfa...

1. prosince 2025  7:39

Šéf firmy propagující eutanazii podstoupil asistovanou sebevraždu

Ludwig Minelli v pokoji, kde jeho společnost Dignitas nabízí eutanasii....

Zakladatel společnosti Dignitas Ludwig Minelli, který dlouhá léta propagoval asistované úmrtí, v sobotu podstoupil asistovanou sebevraždu. Minelli zemřel několik dní před svými 93. narozeninami.

1. prosince 2025  6:28

Až 500 tisíc za petardy, zákaz prodeje ve stánku. Novela o pyrotechnice zpřísňuje

Policie dohlíží na silvestrovské oslavy v centru Prahy. (31. prosince 2023)

Od 1. prosince začne platit novela zákona o pyrotechnice, která kromě nových pravidel zavádí i přísnější dohled a postihy. Díky posílení pravomocí bude moci pokuty udělovat policie přímo na místě.

1. prosince 2025

Pavel přijme tři kandidáty do nové vlády: Havlíčka, Schillerovou a Juchelku

Prezident republiky zahájil konzultace s kandidáty na posty ministrů v budoucí...

Prezident Petr Pavel přijme na Hradě tři kandidáty do nové vlády Andreje Babiše. Na konzultace za ním zamíří první místopředseda ANO Karel Havlíček, který má vést ministerstvo průmyslu a obchodu,...

1. prosince 2025  5:53

Pacienti často leží v nemocnici zbytečně dlouho. Lékaři je nemohou poslat domů

Ilustrační snímek

Ukládání pacientů na přistýlky, jiná oddělení či dokonce na chodby nebo výrazné přetížení personálu, což často vede k vyhoření a následné výpovědi. I to jsou dopady přeplnění nemocničních lůžek na...

1. prosince 2025  5:35

Vločka sněhu velká jako XL pizza. Sněhový gigant spadl v Montaně, vědci to nevyvrací

Ilustrační foto

Jakou největší vločku jste v životě viděli? Vešla se na prst? Nebo snad do dlaně? Vločka, která je v Guinnessově krize rekordů zapsaná jako největší na světě byla větší než mělký talíř. Meteorologové...

1. prosince 2025

Čtyři metody, jak nepodlehnout tlaku doby a vyhrát zápas se stresem

ilustrační snímek

Stres je neodmyslitelnou součástí života. V přiměřené míře může být dokonce užitečný. Aktivuje naše tělo i mysl, pomáhá nám přizpůsobit se novým situacím, čelit výzvám a podávat výkon, na kterém...

1. prosince 2025

Dvoustovkou do Budějovic a pak roky nic. Zvyšování rychlosti na železnicích vázne

Premium
ilustrační snímek

Drobná ochutnávka železnice 21. století. Tak by se dalo nazvat zvýšení rychlosti na dvou úsecích na trase z Prahy do Českých Budějovic. Minimálně na několik let jde ale o jedinou podobnou ukázku....

1. prosince 2025

Strach v předvánočním Německu. Kriminalita v nákupních centrech roste

Premium
V roce 2024 bylo zdokumentováno v německých obchodech celkem 18 276 incidentů,...

Od naší spolupracovnice v Bavorsku Průzkumy ukazují velký nárůst trestné činnosti v německých obchodech. Naznačují, že situace se letos ve srovnání s loňským rokem ještě zhoršila. Mezi roky 2023 a 2024 se počet nahlášených incidentů...

1. prosince 2025

Veterináři si stěžují na rozpočet. Poslední kapkou byla slintavka

Ředitelství silnic a dálnic začalo s frézováním dvou dezinfekčních jam na...

Státním veterinářům, kteří kontrolují jatka, dobrou pohodu zvířat nebo nakládání s potravinami živočišného původu, chybí na příští rok jenom na laboratorní diagnostiku 32 milionů korun. Hovoří ale...

1. prosince 2025

Záhada 80 milionů šéfa železnic. Majetek Svobodových v mnohém budí otázky

Premium
Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda (listopad 2021)

Na okraji Ústí nad Orlicí ve čtvrti Hylváty stojí u trati nenápadný domek s rybníkem a sádkami. Vyhlášená rybárna Svobodových. Oficiálně dům, pozemky i rybník patří šéfovi Správy železnic Jiřímu...

1. prosince 2025

