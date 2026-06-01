Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Autor:
  7:31
Nedělní teploty vystoupaly na některých místech v Česku až téměř ke 30 °C, leckde však pršelo a byly bouřky. Na první červnový den meteorologové předpokládají velkou oblačnost, déšť a teploty jen lehce přes 20 stupňů. Po zbytek týdne bude počasí proměnlivé.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Pavel Berný, Lovci bouřek

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
10 fotografií

„V bouřkách se vyskytly i silné nárazy větru, zejména v jižních Čechách. Za posledních 24 hodin nejvíce srážek spadlo v jihozápadní polovině našeho území, naopak velká část Moravy zůstala beze srážek,“ zhodnotil nedělní bouřkovou situaci meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) František Šopko.

Dodal, že nejvyšší teploty naměřili na stanici v Doksanech v Ústeckém kraji, a to sice 29,8 °C. S nástupem nového týdne ale přichází znatelné ochlazení. „Dnešní den bude zpočátku ještě s velkou oblačností a občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí jen na 18 až 22 °C,“ upozorňuje Šopko.

Dnes (tedy v pondělí) očekává ČHMÚ zataženou až oblačnou oblohu, na většině území občasně zaprší, místy hrozí i bouřky. Srážky a oblačnost budou postupem dne od severozápadu ubývat. Zavane jen mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s a k večeru zeslábne.

Meteorologové rovněž varují, že v noci na úterý se mohou ojediněle vyskytnou mlhy a teploty klesnou až k 8 stupňům.

31. května 2026

V úterý přes den bude slunečno, během dne se od západu ale bude pozvolně zatahovat a zvýšená oblačnost zejména na západě přinese přeháňky a také bouřky. Teploty vystoupají až na 26 °C, na horách potom bude kolem 17 °C. Vítr bude foukat jen slabě.

Ve středu Česko opět přivítají zatažená a oblačná nebesa, od západu území pak hrozí déšť, přeháňky a místy i bouřky. K večeru srážky postupně ustanou. Noční teploty klesnou k 12 stupňům, ty denní pak naopak vyrostou až o 10 stupňů. „Západní až severozápadní, ve Slezsku ráno a dopoledne jihozápadní vítr 2 až 6 m/s,“ dodává meteorolog Šopko.

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Ve čtvrtek očekávají meteorologové z ČHMÚ oblačno až polojasno. Přeháňky předpokládají pouze s malou pravděpodobností, byť na Moravě a ve Slezsku ráno a v Čechách večer budou srážky četnější. Nejnižší noční budou kolem 7 °C, nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat mezi 22 až 27 °C. Vanout bude pouze slabý vítr do 4 m/s.

Na pátek předpokládá František Šopko oblačno až zataženo, od západu místy zaprší, mohou se přidat i bouřky. „Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, při malé oblačnosti až 10 °C,“ říká. Teploty přes den se dostanou až na 24 stupňů, povětrnostní podmínky se oproti čtvrtku nezmění.

Vyhlídka počasí od soboty do pondělí

„Předpokládáme převážně oblačno a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Postupně čekáme ubývání oblačnosti jen s ojedinělým výskytem srážek. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, při malé oblačnosti až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C,“ píše ČHMÚ.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Pražané mají nové místo klidu. Natrvalo se otevřela zahrada slavné vily

Zahrada pražské Rothmayerovy vily se otevřela veřejnosti. (27. května 2026)

Praha získala další klidné zákoutí, kam lze uniknout před ruchem města. Muzeum Prahy otevřelo veřejnosti zahradu Rothmayerovy vily v Praze 6. Návštěvníci tu najdou stín, ticho, umělecké sklo i...

Školní výlet na Pálavu skončil tragédií. Smrt 32 dětí je citlivá i po 90 letech

Hroby v Rakvicích projdou pečlivou rekonstrukcí. Bude na ni dohlížet...

Školní výlet na nedalekou Pálavu skončil v roce 1936 strašlivou tragédií. Při plavbě přes rozbouřenou Dyji se utopilo 32 žáků místní školy, kterým bylo 8 až 10 let. Dodnes je to pro obec Rakvice...

Usměvavý Feri opustil vězení. Prozradil, kam teď zamíří

Exposlanec Dominik Feri opouští teplickou věznici po úspěšné žádosti o...

Exposlanec Dominik Feri dnes po 15:30 opustil brány teplické věznice. Tamní soud totiž pravomocně vyhověl jeho žádosti o podmíněné propuštění. Za mřížemi si odpykal dvě třetiny z tříletého trestu za...

Padl rekordní jackpot. Šťastlivec si odnáší téměř tři miliardy, raduje se i český stát

Eurojackpot spadající pod mezinárodní loterijní skupinu Allwyn funguje i v...

V Česku padla rekordní výhra v loterii, sázející získal v úterý večer ve hře Eurojackpot 2,911 miliardy korun. Informace z tabulky výher na webu loterijní společnosti redakci iDNES.cz a agentuře ČTK...

O prezidentské křeslo v Kolumbii se utká krajně pravicový „Tygr“ a levicový kandidát

Volební atmosféra v Kolumbii. Ve druhém kole prezidentských voleb se střetne...

O funkci kolumbijského prezidenta se ve druhém kole 21. června utkají krajně pravicový právník a podnikatel Abelardo de la Espriella a levicový senátor Iván Cepeda. Podle kolumbijského webu El Nuevo...

1. června 2026  1:34,  aktualizováno  7:47

Po letních teplotách deštivé ochlazení. Nový týden přinese proměnlivé počasí

Bouřka procházela v neděli odpoledne severně od Nymburska.

Nedělní teploty vystoupaly na některých místech v Česku až téměř ke 30 °C, leckde však pršelo a byly bouřky. Na první červnový den meteorologové předpokládají velkou oblačnost, déšť a teploty jen...

1. června 2026  7:31

Předseda Senátu Vystrčil dorazil na Tchaj-wan. Setká se s tamní viceprezidentkou

Předseda Senátu za ODS Miloš Vystrčil

Předseda Senátu Miloš Vystrčil dorazil na Tchaj-wan, kde jej přivítal náměstek ministra zahraničí François Wu. Vystrčil novinářům pouze zamával a neposkytl jim žádné prohlášení, napsala tchajwanská...

1. června 2026  7:23

Šéf severokorejských špionů se v Rusku setkal s Šojguem

Šéf severokorejských špionů Ri Čchang-te se se v Rusku setkal s tajemníkem...

Šéf severokorejské zpravodajské služby Ri Čchang-te se koncem minulého týdne zúčastnil mezinárodního bezpečnostního fóra v Rusku, kde se setkal s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Sergejem Šojguem....

1. června 2026  7:21

Zamíří extremistka Liebichová do Německa? O předání rozhodne soud v Plzni

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Krajský soud v Plzni rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Liebich, úředně si...

1. června 2026  7:06

USA provedly údery na radarové stanice v Íránu. Má jít o reakci na agresi Teheránu

Prezident Donald Trump na setkání s majiteli malých podniků v Bílém domu ve...

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v...

1. června 2026  6:58,  aktualizováno  7:01

Zemřel Jakub Zicha. Sbormistrovi a dirigentovi bylo 52 let

Jakub Zicha

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom v neděli informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha působil od podzimu 2019 jako sbormistr...

1. června 2026  6:46

Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů

Následky bouřky a silného větru v Boršově na Českobudějovicku. (31. května 2026)

Přes jižní Čechy se v neděli přehnaly silné bouřky, které lámaly stromy a přerušovaly dodávky elektřiny. Ty energetici postupně obnovovali. Ještě kolem 20:30 bylo bez proudu přibližně 1800...

1. června 2026  6:34

Vláda by se mohla vrátit k přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Ke svém rozhodnutí přesunout agendy lidských práv a protidrogové politiky z úřadu vlády na čtveřici ministerstev by se v pondělí mohla vrátit vláda Andreje Babiš. Plán kritizují experti, v pondělí...

1. června 2026  5:57

Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Komerční sdělení
Adrop slaví 21 let na vlně: Ulovte si nezapomenutelné zážitky se slevou 57 %

Každodenní shon, práce, povinnosti a dny, které splývají v jeden stereotypní kruh. Kdy jste naposledy udělali něco poprvé? Zážitkový portál Adrop.cz slaví 21. narozeniny a posílá jasný vzkaz:...

1. června 2026  4:34

Nový úsek D3 zvedl ceny bytů i domů, patrné je to u Budějovic a Tábora

Dál míříme směrem na Prahu, směr vpravo pak vede na Jindřichův Hrdec.

Lepší dopravní dostupnost vždy přímo ovlivní i ceny nemovitostí v dané oblasti. Nyní je tento trend vidět v okolí trasy dálnice D3, kde neovlivňuje pouze města, která jsou přímo u dálnice, ale...

1. června 2026

Kuba jako zapadlý africký slum: tma, neteče voda, vaří se na ohni a nejsou léky

Premium
Popeláři nejezdí. Obyvatelé Havany už uvykli haldám neodklizených odpadků,...

Kdyby na Kubě zbyli ještě nějací turisté, měli by tam novou atrakci, mohla by se jmenovat poznejte život v zapadlé africké vsi. Taky by se tam daly točit apokalyptické filmy, jak se svět rozpadl:...

1. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.