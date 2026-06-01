„V bouřkách se vyskytly i silné nárazy větru, zejména v jižních Čechách. Za posledních 24 hodin nejvíce srážek spadlo v jihozápadní polovině našeho území, naopak velká část Moravy zůstala beze srážek,“ zhodnotil nedělní bouřkovou situaci meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) František Šopko.
Dodal, že nejvyšší teploty naměřili na stanici v Doksanech v Ústeckém kraji, a to sice 29,8 °C. S nástupem nového týdne ale přichází znatelné ochlazení. „Dnešní den bude zpočátku ještě s velkou oblačností a občasným deštěm, ojediněle i bouřkami. Teploty vystoupí jen na 18 až 22 °C,“ upozorňuje Šopko.
Dnes (tedy v pondělí) očekává ČHMÚ zataženou až oblačnou oblohu, na většině území občasně zaprší, místy hrozí i bouřky. Srážky a oblačnost budou postupem dne od severozápadu ubývat. Zavane jen mírný severozápadní vítr o rychlosti 3 až 7 m/s a k večeru zeslábne.
Meteorologové rovněž varují, že v noci na úterý se mohou ojediněle vyskytnou mlhy a teploty klesnou až k 8 stupňům.
|
31. května 2026
V úterý přes den bude slunečno, během dne se od západu ale bude pozvolně zatahovat a zvýšená oblačnost zejména na západě přinese přeháňky a také bouřky. Teploty vystoupají až na 26 °C, na horách potom bude kolem 17 °C. Vítr bude foukat jen slabě.
Ve středu Česko opět přivítají zatažená a oblačná nebesa, od západu území pak hrozí déšť, přeháňky a místy i bouřky. K večeru srážky postupně ustanou. Noční teploty klesnou k 12 stupňům, ty denní pak naopak vyrostou až o 10 stupňů. „Západní až severozápadní, ve Slezsku ráno a dopoledne jihozápadní vítr 2 až 6 m/s,“ dodává meteorolog Šopko.
|
Bouřky na jihu Čech způsobily výpadky elektřiny, bez proudu bylo až 10 tisíc odběratelů
Ve čtvrtek očekávají meteorologové z ČHMÚ oblačno až polojasno. Přeháňky předpokládají pouze s malou pravděpodobností, byť na Moravě a ve Slezsku ráno a v Čechách večer budou srážky četnější. Nejnižší noční budou kolem 7 °C, nejvyšší denní teploty se pak budou pohybovat mezi 22 až 27 °C. Vanout bude pouze slabý vítr do 4 m/s.
Na pátek předpokládá František Šopko oblačno až zataženo, od západu místy zaprší, mohou se přidat i bouřky. „Večer čekáme od severozápadu ubývání oblačnosti a srážek. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, při malé oblačnosti až 10 °C,“ říká. Teploty přes den se dostanou až na 24 stupňů, povětrnostní podmínky se oproti čtvrtku nezmění.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
„Předpokládáme převážně oblačno a místy přeháňky, ojediněle i bouřky. Postupně čekáme ubývání oblačnosti jen s ojedinělým výskytem srážek. Nejnižší noční teploty 16 až 12 °C, při malé oblačnosti až 10 °C. Nejvyšší denní teploty 21 až 26 °C,“ píše ČHMÚ.