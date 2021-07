Počasí v přímém přenosu. Předpověď se dostane do televize rychleji

„Nově tu bude také to, co meteorologům chybělo. Díky nahrávacímu studiu budou aktuální informace třeba o očekávaných či nebezpečných jevech lépe a rychleji publikovány v televizích i na sociálních sítích,“ popisuje meteorolog Josef Hanzlík z centrálního předpovědního pracoviště. Místo stručné výstrahy tak teď dorazí rovnou video s podrobným vysvětlením meteorologa, co a kde od počasí čekat.