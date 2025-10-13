Dnes bude zataženo až oblačno, zpočátku místy, zejména na horách, občasný déšť nebo mrholení. Během odpoledne a večera místy až polojasno a už jen ojediněle přeháňky. Nejvyšší teploty 12 až 16 °C, na severovýchodě 10 až 13 °C, v 1000 m na horách kolem 8 °C. Slabý, během dne místy mírný vítr ze severních směrů 2 až 5 m/s.
V noci na úterý bude polojasno až oblačno, k ránu na severu a severovýchodě až zataženo. Ojediněle mlhy nebo i nízká oblačnost. Nejnižší teploty 6 až 2 °C. Slabý proměnlivý nebo severní vítr do 3 m/s.
V úterý přes den očekává Český hydrometeorologický ústav oblačno až zataženo, na jihozápadě Čech zpočátku až polojasno a ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Na severu a severovýchodě během dne postupně místy déšť nebo přeháňky, na severovýchodě nad 1200 m i smíšené nebo sněhové. Nejvyšší teploty 10 až 14 °C, na severovýchodě 7 až 10 °C. Slabý proměnlivý vítr do 4 m/s.
Ve středu bude zataženo až oblačno, místy slabý déšť, postupně ustávání srážek a většinou polojasno. Nejnižší noční teploty 9 až 4 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
Ve čtvrtek bude většinou polojasno, ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost, ojediněle mrholení. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C, při celonočním vyjasnění kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 14 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s nebo klidno.
V pátek meteorologové hlásí oblačno až polojasno, zpočátku ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Na severu až zataženo a ojediněle déšť nebo přeháňky. Nejnižší noční teploty 7 až 3 °C, při déletrvající zmenšené oblačnosti kolem 0 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C. Slabý proměnlivý vítr do 3 m/s, během dne na severovýchodě mírný jihozápadní vítr 2 až 5 m/s.
Vyhlídka počasí od soboty do pondělí
Zpočátku oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky, postupně polojasno až jasno a místy tvorba mlh nebo nízké oblačnosti. Nejnižší noční teploty zpočátku 8 až 3 °C, postupně +3 až -2 °C. Nejvyšší denní teploty 8 až 13 °C.